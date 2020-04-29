Son dakika: Piyasaların gözü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) toplantısında
Son dakika haberine göre Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) yarın gerçekleştireceği toplantı yatırımcıların odağında bulunurken, ECB'nin, toplantıda herhangi bir aksiyon alması beklenmiyor.
Ekonomistler, ECB'nin herhangi bir ek önlem almasının beklenmediğini ifade ederek, bankanın "bekle-gör" politikası uygulayabileceği öngörüsünde bulundu.
ING Group Başekonomisti Peter Vanden Houte, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ECB'nin en son toplantısında Avro Bölgesi finansal sistemine destek için geçici yeni uzun vadeli refinansman operasyonları sağlanacağını bildirdiğini, daha sonra da 750 milyar avro tutarında varlık alım programı başlatma kararı aldığını anımsatarak, "ECB, bu toplantısında aldığı bütün önlemleri değerlendirmeye çalışacak." ifadelerini kullandı.
ECB'nin bu haftaki toplantısında ek bir önlem kararı almasını beklemediklerini belirten Houte, "ECB zaten ilave bir faiz indiriminin durumu negatif alana sürükleyeceği sonucuna vardı. Faiz indirimi bankaların faiz marjları üzerinde daha fazla baskı oluşturacağından faiz indirimin faydasından çok zararı olur." değerlendirmesinde bulundu.
Bunun bankanın her şeyi yaptığı anlamına gelmediğini ifade eden Houte, ekonomik daralmadaki derinlik, düşük enflasyon, enflasyon beklentilerindeki düşüş dikkate alındığında ECB'den 750 milyar avro tutarındaki varlık alım programının artırılmasının beklenebileceğini dile getirdi.
Houte, böyle bir artışı açıklamak için en iyi zamanın haziran ayında gerçekleşecek toplantı olabileceğini söyledi.
ECB'DEN BEKLE VE GÖR POLİTİKASI
Commerzbank Kıdemli Ekonomisti Michael Schubert de ECB'nin bekle ve gör politikası uygulayabileceği öngörüsünde bulundu. Bankanın bu haftaki toplantısında ek bir önlem kararı almayacağını aktaran Schubert, pandeminin küresel düzeyde yayılma hızının yavaşladığını ve bunun da ECB'nin bekle ve gör politikasını benimseyeceği izlenimi uyandırdığını dile getirdi.
Schubert, bu durumun güven faktörünün halklara, ekonomiye ve finansal piyasalara geri döneceği umutlarını artırdığını belirterek, ECB için ek önlemler almasının gerekli olmayacağını, bankanın en azından haziran toplantısına kadar bekleyebileceğini vurguladı.
Dekabank Başekonomisti Ulrich Kater ise ECB'nin bu toplantıda ek önlemler alabileceğini belirterek, bunun da farklı segmentlerdeki varlık alımlarıyla olabileceğini kaydetti.
ECB en son toplantısında faiz oranlarında değişikliğe gitmezken, yıl sonuna kadar ek geçici 120 milyar avroluk varlık alımı planladığını duyurmuştu. Banka daha sonra gerçekleştirdiği acil toplantı ile yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yol açtığı ekonomik yavaşlama ile mücadele için 750 milyar avro tutarında varlık alım programı başlatma kararı almıştı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- TCMB açıkladı! Yeni 10 liralar piyasaya sürülecek
- Bakan Ersoy’un sözleri umutlandırdı!
- Elektrik faturaları devletten!
- Bakan işsizlere müjdeyi verdi: Ödemeler başladı
- Büyük şok: Benzeri görülmemiş kriz
- Petrol düştü depolar ucuzladı
- Mayıs ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak?
- Aylık 7.500 lira maaşla çalışan bulamıyorlar...
- Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Yarın son gün
- Bu illerde evi olanlar dikkat! Talep yağdı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- meb.gov.tr: BİLSEM sınav sonuçları açıklandı mı? MEB BİLSEM sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
- SON DAKİKA! Seyahat yasağı ne zaman bitecek? Camiler, spor salonları, restoranlar ne zaman açılacak?
- 29 Nisan işsizlik ödeneği yattı mı? Mayıs ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları
- Son dakika: YKS tarihi öne mi alındı? 2020 YKS sınavı ne zaman yapılacak? Üniversite sınavı ne zamana ertelendi?
- Fed faiz kararı öncesi dolarda son durum: 29 Nisan bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu?
- Altın fiyatları ne oldu? 29 Nisan gram altın, çeyrek altın kaç lira? Altın alım-satım yapılır mı? Bu süreç boyunca...
- Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Düğün salonları, spor salonları, kafeler, berberler ne zaman açılıyor?
- Halkbank temel ihtiyaç kredisi başvuru ekranı! 2020 Halkbank 10.000 TL kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır?
- UFO videosu şoke etti! Pentagon UFO görüntüleri gerçek mi? Uzaylılar var mı?
- Obada ihanetin karinesi: Kuruluş Osman 19. bölüm 2. fragmanında Sungur Tekin geri mi dönüyor?
- Son dakika: Haftaya okullar açılacak mı? 4 Mayıs'ta okullar açılıyor mu? MEB okullar ne zaman açılacak?
- 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman kalkacak? 20 yaş altı 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar?