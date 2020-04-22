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Son dakika: Merkez Bankası'ndan döviz hamlesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 22.04.2020 Güncelleme Tarihi: 22.04.2020
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SON DAKİKA: MERKEZ BANKASI'NDAN DÖVİZ HAMLESİ

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet , Karşılığı TL Swap Piyasası işlem limitlerini, Döviz ve Efektif Piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20’sinden yüzde 30’una yükseltti

Türkiye Cumhuriyet 'ndan son dakika Swap hamlesi geldi. Banka, karşılığı TL Swap piyasası işlem limitlerini, döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20'sinden yüzde 30'una yükseltti.

Merkez Bankası, TLSwap piyasasında 1 ay vadeli döviz karşılığı TL Swap ihalesi açtı. 2020-04-22 valörlü, 2020-05-22 vadeli ihalede tutar 1 milyar USD olarak belirlendi.

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