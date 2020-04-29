Putin: Daha önce böyle bir şey görmedim! Ciddi şok yaşadık
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, küresel enerji piyasalarının daha önce de keskin dalgalanmalarla karşılaştığını ancak mevcut durumun bugüne kadar hiç yaşanmadığını belirtti. Putin, "Son aylarda hem Rus hem de küresel enerji sektörü ciddi şoklarla karşı karşıya kaldı. Bu sistemik sorunlar ulusal sınırların ötesine uzanıyor." dedi.
"CİDDİ ŞOKLARLAR YAŞADIK"
Toplantıda küresel petrol piyasalarındaki gelişmeleri değerlendiren Putin, "Son aylarda hem Rus hem de küresel enerji sektörü ciddi şoklarla karşı karşıya kaldı. Bu sistemik sorunlar ulusal sınırların ötesine uzanıyor." dedi.
"BÖYLESİ DAHA ÖNCE HİÇ YAŞANMAMIŞTI"
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel ekonomiyi ve enerji talebini son derece olumsuz etkilediğini belirten Putin, "Küresel enerji piyasaları daha önce de keskin dalgalanmalarla karşılaştı ancak şu anda yaşanan durum daha önce hiç yaşanmamıştı." değerlendirmesinde bulundu.
Rusya'nın, enerji piyasalarını dengelemek için yabancı ortaklarla çözüm arayışını sürdüreceğini ifade eden Putin, "Enerji piyasaları ve ekonomideki olumsuz etkileri hafifletmek için Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile bazı petrol üreticisi ülkeler (OPEC+) arasında varılan anlaşma gibi ortak çabalar gerekiyor." diye konuştu.
Suudi Arabistan'ın liderlik ettiği OPEC ve Rusya'nın önderliğindeki OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkeler, 1 Mayıs'tan itibaren toplam ham petrol üretimlerini 2 ay boyunca günlük 9,7 milyon varil azaltma kararı almıştı.
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