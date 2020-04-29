29 Nisan 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Koronavirüs fırsatçılarının yeni oyunu! Yapılan zamları gizlemek için...

Koronavirüs fırsatçılarının yeni oyunu! Yapılan zamları gizlemek için...

’de ortaya çıkan koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma yasağıyla Ramazan ayının birleşmesi gıdaya olan talebi tavan yaptı. Durumdan yararlanmak isteyen fırsatçılar, fiyatlara türlü bahanelerle yaptı. Bazı marketler ise 'Seç-Al'ın yasaklanmasını da fırsat bilerek çürük ürünleri paketleyerek fahiş fiyatlara vatandaşa sattı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 29.04.2020 Güncelleme Tarihi: 29.04.2020
ABONE OL
KORONAVİRÜS FIRSATÇILARININ YENİ OYUNU!

'de salgını ile mücadele aralıksız devam ederken bunu fırsata çevirmeye kalkan fırsatçılar da boş durmuyor. Salgınla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamaları ve Ramazan aynın gelmesi vatandaşın gıdaya olan talebini artırınca marketler fiyatlara bir anda 'virüs' zammı yaptı.

FİYATI 2'YE KATLADILAR ÇÜRÜK ÜRÜNLERİ PAKETLEDİLER
Koronavirüs salgınını fırsata çevirme derdine düşen marketler fiyatları 2 katına çıkardı özellikle manav bölümünde 5 TL'lin altına ürün bulmak imkansız hale geldi. Öyle ki halde 4 lira olan domates marketlere 10 TL'ye, 2 lira olan salatalık 6 liraya, 4 lira olan biber 13 TL'ye, 7 TL olan yerli muz 15 TL'ye, halde en yüksek 8 TL'ye satılan çilek ise 15 TL'ye kadar satılmaya başlandı. Hatta bazı marketlerde çileğin fiyatı 20 TL'ye kadar çıktı. Bununla da yetinmeyen bazı marketler 'Seç-Al'ın yasaklanmasını da fırsat bilerek çürük ürünleri paketleyerek fahiş fiyatlara vatandaşa sattı.

VATANDAŞ TEPKİLİ
Havaların ısınması ile fiyatlarda düşüş beklediklerini dile getiren vatandaşlar ise 'Mecbur alacağız diye marketler virüs fırsatçılığı yapıyor' diyerek tepkilerini gösterdi.

ZAMMI GİZLEMEK İÇİN MARKETLERİN YENİ OYUNU
Haber7'de yer alan habere göre, fırsatçılığının önüne geçmek için Ticaret Bakanlığı tarafından meyve-sebze satışlarında künye yazma zorunluğuna karşıda yeni bir yöntem geliştiren marketler künyede ürünü 4 TL'den alındığı bildirilirken, işletme ve mağaza giderlerini yüksek yazarak zammı gizliyor.

BAKANDAN NET UYARI
Hazine ve Maliye Bakanı , koronavirüsle mücadele döneminde fırsatçılık yapanlara yönelik "Fırsatçılara söylüyorum, normalleşme sürecinin başlamasıyla Bakanlığım adına çok daha sert ve net tedbirler alacağız." dedi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA