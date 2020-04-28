İngiltere'de 30 bin kişi için tehlike çanları
İngiltere'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve düşük petrol fiyatları nedeniyle sektörde çalışan 30 bin kişinin işini kaybedebileceği bildirildi.
Açıklamada, petrol fiyatlarının son haftalarda varil başına yaklaşık 16 dolardan işlem gördüğü, fiyatlarda herhangi bir toparlanmanın gözlemlenmediği, bu yüzden de ilerleyen dönemde petrol ve doğal gaz şirketlerinin mevcut koşullarda oldukça zorlanacağı belirtildi.
30 BiN KİŞİ DİKEN ÜSTÜNDE
Sektördeki problemlerin salgın sonrasında da devam etmesinden endişe edildiği belirtilen açıklamada, sektörde çalışan 151 bin kişinin yaklaşık beşte birinin işini kaybedebileceği uyarısında bulunuldu.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen OGUK Üst Yöneticisi Deirdre Michie de "Petrol ve doğal gaz fiyatlarındaki tarihi düşüş, sektörümüzün yaşadığı en kötü krizlerden birinin ardından geldi. Veriler, İngiltere'^de petrol ve doğal gaz sektöründe kasvetli bir görünümü doğruluyor." değerlendirmesinde bulundu.
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