Yeni dünya düzeni şekilleniyor! Alternatif Türkiye olacak
Birçok ülke, koronavirüsü bilerek yaydığı gerekçesiyle Çin'e karşı mesafeli duruyor. ABD ve Almanya salgın nedeniyle Çin'e tazminat davası açmaya hazırlanırken, Çin'den parça tedarik edemeyen otomotiv üreticileri alternatif arayışına girdi. Otomotiv sanayinde söz sahibi ülkelerin kriz sonrası Çin yerine, Türkiye'ye yöneleceği iddia edildi.
Otomotivde yıllık 10 milyar dolardan fazla ihracata imza atan Türk tedarik sanayicilerine yeni bir fırsat doğdu. Koronavirüsle birlikte Çin'in otomotiv parça tedariki konusunda elinin zayıflayacağını söyleyen Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca ve Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı sektöre dair açıklamalarda bulundu.
AVRUPA YAKIN FABRİKA İSTİYOR
Virüsten sonra artık otomotiv üreticilerinin 20 farklı ülkeden parça toplayıp birleştirmeyi yeniden sorgulayacağını ifade eden Alper Kanca, "2 aydır Çin'den haber alamayan şirketler var. Şimdi otomotiv üreticilerine daha yakın, daha güvenilir, daha kısa mesafelerdeki tedarikçiler tercih edilecek. Bunlarla daha fazla iş yapılacak. Bu krizin belki en fazla etkisi bu yerelleşmede olacak. Çin yerine Türkiye'ye yönelme olacak" şeklinde konuştu.
ÜRETİM YENİDEN ARTARAK BAŞLIYOR
Avrupa'da tüketicinin sokağa çıkmadan ve araç ihtiyacını gidermeye yönelmeden kimsenin araç üretme ihtimali olmadığının altını çizen Kemal Yazıcı, "Şimdi parça tedarikçilerinde yavaş yavaş üretim için geri dönüşler başlıyor. Türkiye'de üreticilerin az bir kısmı üretime yeniden başladı, geriye kalan önemli bir kısmı da önümüzdeki günlerde başlayacağını açıkladı. Otomotiv üretimi açısından bakıldığında, Nisan ayındaki kapasite kullanım oranı yüzde 20 civarında gözüküyor. Bunun, Mayıs'tan başlayarak, Eylül'e kadarki dönemde yüzde 60'tan 85'e kadar çıkacağını öngörüyoruz" ifadelerini kullandı.
TEDARİKTE KAYIP 3 MİLYAR DOLAR
Avrupa'daki otomotiv tedarikçilerinden aldıkları bilgiye göre en iyi ihtimalle daralmanın en az yüzde 26 civarında olacağını söyleyen Yazıcı, "En kötü senaryoda ise yüzde 35 daralma beklediklerini söylediler. Avrupa'da 2020 yılında toplamda 3.5 milyonun üzerinde bir araç kaybı olması yüksek ihtimal. Bunun tabi Türkiye'ye yansıması önemli. Biz de 250-300 bin adet arası bir otomotiv üretim kaybı olacağını söyleyebiliriz. Otomotiv parçası ihracatından Mart ayında yüzde 19 seviyesindeyken, Nisan ayında ihracattaki kaybın yüzde 70'lere çıkacağını öngörüyoruz. Üretim düşüşlerinin bize bedelinin yaklaşık 3 milyar dolarlık bir ciro kaybı olacağını söyleyebiliriz. Ana sanayiyle birlikte bu 5 milyar dolara çıkar" dedi.
VW MANİSA'DA AKSİ DURUM YOK
Yeni Şafak'ın haberine göre; Volkswagen'in Manisa yatırımında olumsuz bir durum olmadığını söyleyen TAYSAD Başkanı Alper Kanca sözlerini şöyle sürdürdü: "VW'in Türkiye'ye yönelik yatırımını iptal ettiğine dair bir işaret yok. Resmi bir girişim yok. Daha evvelden Türkiye'de 'benim fabrikama tedarikçi olur musun' diye sorduğu firmalar var. Yurt içinde ve yurt dışında firmalar. 'Bak ben Türkiye'de fabrika kuracağım, 200 bin araç için parçaya ihtiyacım var' dediği firmalar, tedarikçiler, bizim üyelerimiz var. O firmalara da o iş bitti, unutun gibi bir mesaj yok. Teknik olarak o proje hala masada, hala daha ölmemiş, can işaretleri olan bir proje."
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