Son dakika: Dolar ne kadar olur? Coronavirüs ekonomiyi vurdu! Küresel piyasalar merkez bankalarını bekliyor | 27 Nisan 2020 dolar son durum...
Son dakika haberi... Dünyanın büyük bir bölümüne yayılan ve 200 binden fazla ölüme neden olan corona virüs ekonomileri de alt üst etti. Bu durumun son bulması için devletler bir takım “kriz paketleri” açıkladı. Peki, küresel piyasalar haftaya nasıl başladı? Korona virüs ve petrol krizleri ardından olumsuz yönde etkilenen küresel piyasaları ne bekliyor? Küresel ekonominin gidişatının belirleyecek olan bu kararlar piyasalara nasıl yansıyacak? Küresel piyasalar, yeni haftada ABD, Avrupa ve Japonya merkez bankalarının kararlarına odaklandı. Öte yandan dolar ne kadar olur? sorusu yatırım yapanlarca merak ediliyor? Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 106.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini, dolar/TL'de ise 6,95-7,00 bandının izleneceğini kaydetti.
Geçen hafta yayımlanan imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri küresel ekonomide daralmanın devam ettiğine işaret ederken, bu haftanın veri gündeminde ise çarşamba günü ABD ve perşembe günü Avro Bölgesi'nin ilk çeyrek büyüme verileri öne çıkıyor.
ABD VE AVRUPA'DA NELER YAŞANIYOR?
Büyüme verilerinin yanı sıra bu hafta, çarşamba günü ABD Merkez Bankası (Fed) ve perşembe günü Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararları da piyasaların yönü üzerinde etkili olacak. Japonya Merkez Bankası (BoJ) ise bugün açıkladığı kararlar ile para politikasını daha da gevşetti. Devlet tahvili alım programında sınırı kaldıran BoJ, şirket tahvili alım limitini de 20 trilyon yene yükseltti.
ABD'DE PETROL ÇIKMASI
Merkez bankalarının, hükümetlerin destekleyici mali politikalarının etkisini görmek için bu hafta faizlerde değişikliğe gitmesi beklenmezken, ECB'nin de tahvil alım programını artırabileceği tahmin ediliyor.
Geçen haftanın son işlem gününde ABD'de petrol fiyatlarındaki toparlanmadan bulduğu destekle yükselen borsada, Dow Jones endeksi yüzde 1,11, S&P 500 endeksi yüzde 1,39 ve Nasdaq endeksi yüzde 1,65 değer kazandı.
ABD pay piyasalarında alımların güçlenmesinden önce kapanan Avrupa borsalarında negatif bir seyir izlendi. Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,69, İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 1,28 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,30 düşüş kaydetti.
ASYA PİYASALARINDA SON DURUM NE?
Asya piyasaları ise geçen haftaki dalgalı seyrin ardından yeni haftaya BoJ'un destekleyici adımları ile pozitif başladı. BoJ'un tahvil alım programında sınırı kaldırması sonrası kapanışa yakın Nikkei 225 endeksi yüzde 2,7, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 ve Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 1,9 değer kazandı.
Geçen hafta 15-28 dolar aralığında sert bir şekilde dalgalanan Brent petrolün varil fiyatı, yeni haftanın açılışında yaklaşık yüzde 3 azalışla 21 dolar seviyesinde işlem görüyor.
DOLAR NE KADAR OLUR?
Yurt içinde, cuma günü yüzde 0,60 değer kazanan BIST 100 endeksi, haftayı 98.758,96 puandan tamamladı. BIST 100 endeksi, böylece bir önceki haftaya göre yüzde 0,59 artarak yükseliş eğilimini üst üste 5'inci haftaya taşıdı. Haftalık bazda yüzde 0,6 yükselerek 6,9730'dan kapanış yapan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 6,9630 seviyesinden işlem görüyor.
Analistler, yarından itibaren dünya genelinde veri takviminin hareketleneceğini belirterek, yurt içinde açıklanacak şirket bilançolarının da sektör ve hisse bazlı hareketlerin artmasına neden olabileceğini söyledi.
Kovid-19 salgını ve alınan tedbirlere ilişkin haber akışının gündemin odağındaki yerini koruduğunu dile getiren analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının toplantılarından çıkacak karar ve açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 99.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 106.000 seviyesinin gündeme gelebileceğini, dolar/TL'de ise 6,95-7,00 bandının izleneceğini kaydetti.
Piyasalarda bugün takip edilecek veriler şöyle:
17.30 ABD, Dallas Fed imalat endeksi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Borsada sert yükseliş! O seviyeyi görebilir...
- Bakanlık duyurdu, alımlar yapıldı!
- 1000 TL yardım sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Bakan duyurdu: Tekrar yurt dışına çıkabilecekler
- Bankalar saat kaçta kapanıyor?
- Yeni dünya düzeni şekilleniyor! Alternatif Türkiye olacak
- Araç sahiplerine müjde! İndirim geliyor
- TÜBİTAK'ta yeni işe alımlar
- Dolarda son durum
- Altın fiyatları ne oldu?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EBA canlı ders hata nedir, neden girilmiyor? "Zaman çizelgesinde önümüzdeki haftaya kadar canlı ders bulunmamaktadır"
- Bankalar saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Vakıfbank, Ziraat, Halkbank, TEB, Yapı Kredi, İş Bankası çalışma saatleri 2020
- Son dakika: 1000 TL yardım başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? e-Devlet pandemi yardım başvuru nasıl yapılır?
- Ücretsiz maske başvuru ekranı! e-Devlet maske sorgulama nasıl yapılır? Eczanelerden ücretsiz maske nasıl alınır?
- EBA canlı derse katıl! EBA canlı ders nasıl girilir? EBA öğrenci girişi nasıl yapılır? Canlı ders saat kaçta?
- Dolar kririk seviyenin altında! 27 Nisan dolar kuru son durum! Bugün euro ve dolar ne kadar, kaç lira oldu?
- Son dakika: Altın fiyatları ne oldu? Bugün gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar? İşte 27 Nisan canlı altın fiyatları
- Hangi Osmanlı padişahı şehzadeyken Amasya'da sancak beyliği yapmamıştır?
- Hangisi bir prenslik değildir? Kim Milyoner Olmak İster son bölüm (25 Nisan)
- Tarzan filmlerinde 12 kez başrol oynayan Johnny Weissmuller Olimpiyat oyunlarının hangi dalında 5 altın madalya sahibidir?
- A101 28 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu: A101'de salı günü hangi ürünler olacak? İşte indirim listesi...
- Ziraat Bankası 6 ay sonra ödemeli kredi başvurusu ne zaman sonuçlanır? 10.000 TL destek kredisi şartları neler?