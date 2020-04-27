Son dakika: TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: Nefes Kredisi bugün itibarıyla devreye alındı!

TOBB, Denizbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) iş birliğiyle hayata geçirilen "TOBB Nefes Kredisi"nin tanıtım toplantısı, birlik merkezinde Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş'in katılımıyla yapıldı.

Hisarcıklıoğlu, burada yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde yaşanan tartışmalara değindi.

Birçok ülke henüz salgına gereken cevabı veremezken Türkiye'nin "Ekonomiyi nasıl tekrar normale döndürürüz?" diye tartışmaya başladığına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, "Salgının bir de ekonomik boyutu var. Birçok küçük işletmemiz haftalardır kapalı durumda. İhracatta, üretimde, hizmetlerde ciddi sorunlar yaşıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'ın koordinasyonunda başlatılan Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında işletmelerimize, özellikle kamu bankalarımız tarafından, hızlı bir şekilde KGF kefaletli finansman sağlanmaya başlandı. Vergi ertelemeleri ve kısa çalışma ödeneği uygulamasıyla birlikte şirketlerimiz bu zor dönemde yaralarına bir nebze olsun derman bulabildiler." diye konuştu.

Sağlıkta en az sayıda can kaybıyla bu salgın atlatılırken şirketleri de yaşatarak Kovid-19 sonrası döneme girilmesi gerektiğini vurgulayan Hisarcıklıoğlu, şöyle konuştu:

"Salgın sonrası küresel ekonomi yeni bir hal alacak. İş yapma biçimleri değişecek, rekabet daha da hızlanacak. İşte bu bilinçle, bu işi bir seferberlik gibi gördük ve salgının ilk gününden beri TOBB camiası olarak gece gündüz demeden çalışıyoruz. Özel sektörümüzün yaşadığı sorunları Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlarımıza aktarıyoruz. Çözüm yolları bulmak için hükümetimiz çabalamaktadır. İşte bu noktada, işletmelerimizin en büyük sorunu olan finansmanda elimizi taşın altına koymaya karar verdik. Finansman ihtiyacına cevap verebilmek adına TOBB Nefes Kredisi'ni bugün itibarıyla yeniden devreye alıyoruz."

Hisarcıklıoğlu, daha önce 6 kez "Nefes Kredisi" projeleriyle KOBİ'lere "nefes" olduklarını anımsatarak, "Şimdi yine üyelerimize nefes olmak için yola çıkıyoruz. Bu projede TOBB ve 365 oda ve borsa olarak, elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyuyoruz. Tüm kaynaklarımızı üyelerimizin emrine veriyoruz. Bu projeyle bankalar ve TOBB, üyelerimize kısa sürede 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlayacak." ifadelerini kullandı.

"KAMU BANKALARI DA DAHİL OLACAK"

Proje çalışmalarına 1 ay önce başladıklarını bildiren Hisarcıklıoğlu, "İlk olarak projemizi Hazine ve Maliye Bakanımıza anlattık. 'Yürüyün, biz Hazine destekli KGF kefaletiyle arkanızdayız.' dediler.

Ticaret Bakanımızdan proje için izin istedik, 'Arkanızdayım.' dedi. Oda-borsa başkanlarımıza sorduğumda, 'Tam zamanıdır, yapalım.' dediler. Fikrimizi Denizbank'a açtığımızda, her zaman olduğu gibi 'Biz varız.' dediler. Denizbank bizi yalnız bırakmadı. Kamu bankalarımızla görüştük, '2 hafta sonra biz de başlayabiliriz.' dediler. Onların üzerinde epey proje yürüyor. 2 hafta sonra onlarla da benzerini sizlere duyurmuş olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

Bu destekler sayesinde 2 ay içinde küçük işletmelere 6 milyar liranın üzerinde kredi imkanı sağlamış olacakları bilgisini veren Hisarcıklıoğlu, cirosu 25 milyon liranın altındaki küçük işletmelerin bugünden itibaren üye oldukları oda ve borsalardan alacakları üyelik belgesi ile Denizbank şubesine başvurabileceğini söyledi.

Hisarcıklıoğlu, işletmelerin oda ve borsalara gitmesine de gerek olmadığını ifade ederek, TOBB veya oda-borsaların sistemlerinden e-belge olarak da belgelerin alınabileceğini dile getirdi.

Yaklaşık 2 hafta sonra şubelerdeki aşırı yığılma bittikten sonra, kamu bankalarının da projeye katılacağını belirten Hisarcıklıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Onlarla birlikte Nefes Kredisi Projemiz daha da güçlenecek. Faiz oranımız yüzde 7,50 olacak. Bir üyemiz azami 100 bin lira kredi kullanabilecek. Bu tutar illere göre 50 bin lira ile 100 bin lira arasında değişebilecek. Bizim için önemli olan kısmı şu, 2020 yılında anapara ve faiz ödemesi olmayacak. Krediyi alan üyemiz 2020 yılı için bankanın yolunu unutacak, krediyi 2021 yılında 12 eşit taksitte geri ödeyecek. Kredinin yüzde 80'i Hazine destekli KGF kefaleti kapsamında olacak."

"ÖZEL BANKANIN SAHİPLENMESİ ÖNEMLİ"

Projeyle küçük işletmelerin rahatlatılacağına dikkati çeken Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Böyle zor bir dönemde bir özel bankanın bu projeyi en az bizim kadar sahiplenmesi, bizim için çok önemliydi. Geçtiğimiz günlerde bir çağrım olmuştu, 'Bu dönem kar hesabı yapılacak, müşteri seçilecek bir dönem değil.' demiştim. Denizbank işte bu çağrımıza, kamu bankaları gibi, olumlu cevap verdi.Yüzde 7,5 gibi oldukça düşük bir faiz oranıyla özel bankaların da kredi verebileceğini herkese gösterdi."

"GAYEMİZ KOBİ'LERE YENİDEN NEFES ALDIRMAK"

Denizbank Genel Müdürü Ateş de Hazine ve Maliye Bakanlığının bu süreçte attığı adımlara işaret ederek, "Biz de Denizbank olarak kendi gücümüz paralelinde TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun inisiyatifi ve KGF öncülüğünde Nefes Kredisi ile elimizi taşın altına koymaya karar verdik." dedi.

İçinde bulunulan dönemde KOBİ'lerin zorluklar yaşadığını belirten Ateş, şu değerlendirmede bulundu:

"KOBİ'lere iş yerini açamadığı bu dönemde acil ve zaruri giderlerini karşılamak üzere nefes olmayı amaçladık. TOBB ve KGF iş birliğiyle yapılan Nefes Projesi'nin öncü özel bankası olmaktan gururluyuz. Üzerimize düşen sorumluluğu alıp bu süreci atlatabilmek için yılın tamamında geri ödemesiz 2021 yılında eşit taksitlerle geri ödenecek 50 bin lira ile 100 bin lira arasında yüzde 7,5 faizli bir imkanı ortaya getiriyoruz. En büyük gayemiz KOBİ'lerimize yeniden üretecekleri güne kadar nefes aldırabilmek."

Banka olarak Nefes Kredisi kapsamında ortaya koydukları 3 milyar liralık finansmanla 40 bin KOBİ'ye ulaşmayı hedefledikleri bilgisini veren Ateş, başvuruda bulunan KOBİ'lerin hızla değerlendirmeye alınacağını ve kredilerin kendilerine arz edileceğini söyledi.

Ateş, "Milli vazife olarak gördüğümüz bankacılıkta olağanüstü dönemlerde elimizden gelen gayretle halkımızı ve geniş kesimleri destekleme kararlılığındayız." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Nefes Kredisi'ne ilişkin protokol, Hisarcıklıoğlu ile Ateş tarafından imzalandı.