Ticaret Bakanlığından KOBİ’lere e-Ticarette Dayanışma Kampanyası

Ticaret Bakanlığı KOBİ'leri elektronik ticaret alanında desteklemek amacıyla bir dayanışma kampanyası başlattı.

Bakanlığın tüm dünyayı etkisine altına alan COVID-19 pandemisinin KOBİ'ler üzerinde olumsuz etkisini azaltmak, KOBİ'lerin bu dönemde ticaretinin devamını sağlamak amacıyla başlattığı "E-Ticaret olarak KOBİ'lerin Yanındayız" temalı kampanyaya, ilk etapta 10'un üzerinde elektronik ticaret sitesi ve yer sağlayıcı katılarak, destek sağladı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan konuya ilişkin yaptığı açıklamada, tüm dünyayı olumsuz etkileyen pandemi sürecinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile KOBİ'lere birçok önemli desteğin sağlandığını hatırlatarak, bunun yanı sıra Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca da çeşitli destek paketlerinin açıklandığını belirtti.

"ONLAR TİCARET HAYATIMIZIN ASIL KAHRAMANLARI"

Bakanlık olarak KOBİ'lerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Bakan Pekcan, "KOBİ'lerimiz hem iç ticaretin aksamaması hem de vatandaşlarımız evde kalırken ihtiyaçlarını karşılamak için cansiparane çalışıyorlar. Onlar ticaret hayatımızın asıl kahramanları." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlık olarak KOBİ ve iş insanlarıyla sürekli temas halinde olduklarını, onların sıkıntılarını taleplerini dinlediklerini ve çözüm önerilerini değerlendirdiklerini anlatan Bakan Pekcan, "Pandeminin KOBİ'lerin ticari faaliyetleri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak, KOBİ'lerin bu dönemde ticari faaliyetlerinde e-ticaretin sağladığı imkanlardan en etkin şekilde faydalanmalarını mümkün kılmak ve istihdamlarını korumalarını teşvik etmek amacıyla bir kampanya başlattık. Bu kapsamda e-ticaret siteleriyle görüşmelerde bulunduk ve bulunmaya devam ediyoruz. Kampanyamıza e-ticaret sitelerinin yanı sıra paket yemek ve sanal market uygulamaları da dahil oldu." dedi.

"TÜM E-TİCARET SİTELERİNİ BU DAYANIŞMAYA DAVET EDİYORUZ"

Bakan Pekcan, "Kampanyamız kapsamında bazı e-ticaret siteleri KOBİ'lere yönelik vadelerini düşürürken, bazıları komisyon oranlarında indirime gitti. Bu sitelerin bir kısmı KOBİ'lerimize istihdam sözü verdi, bir kısmı da KOBİ'lerimize özel paketler hazırladı." açıklamasını yaptı.

Tüm e-ticaret sitelerini söz konusu dayanışma kampanyasına davet eden Pekcan, "Bu zor zamanları devletimizin desteği, birlik, beraberlik ve dayanışma ile daha güçlü olarak atlatacağımıza yürekten inanıyoruz." dedi.