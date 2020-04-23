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Sermaye Piyasası Kurulu, yanıltıcı bilgi verip kazanç sağlayanlara  2.6 milyon lira ceza kesti

Sermaye Piyasası Kurulu, kanalları üzerinden takipçilerine tavsiye verip tersi işlem yapan ve fiyat hakkında yanıltıcı izlenim uyandıran kişilere 2.6 milyon lira para cezası kesti.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.04.2020 Güncelleme Tarihi: 23.04.2020
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İNCELEME TAMAMLANDI! 2.6 MİLYON CEZA

Sermaye Piyasası Kurulu'nun haftalık olarak yayınlanan bülteninde önemli bilgilere yer verildi. Kurul, kanalları üzerinden takipçilerine tavsiye verip tersi işlem yapan ve fiyat hakkında yanıltıcı izlenim uyandıran kişilere para cezası keserken 'ın 15 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

ONAY ALANLAR

SPK haftalık bültenine göre, kurul, Alkim Alkali Kimya Sanayi'nin 125 milyon 275 bin lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusunu, Garanti Bankası'nın 750 milyon avro, Halkbank'ın 15 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu, QNB Finans Varlık Kiralamanın 1 milyar lira tutarındaki yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikası başvurusunu onayladı.

CEZA KESİLENLER

Kurul, A Artıbir Gayrimenkul Değerleme'ye 76 bin 616 lira, Ak Yatırım Menkul Değerlere 76 bin 616 lira, Petkim Petrokimya Holding pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 1 kişiye 1 milyon 175 bin 29 lira, Ral Yatırım Holding pay piyasasında 5 Eylül 2019- 19 Eylül 2019 döneminde gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak yapılan inceleme sonucunda 4 kişiye toplam 1 milyon 427 bin 612,42 lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

24 SİTEYE ERİŞİM ENGELİ TALEBİ

SPK, 'de yerleşik kişilere yönelik olarak aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 24 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasını kararlaştırdı.

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