Son dakika: Yatırım uzmanı Marc Faber'den çarpıcı ABD ve Türkiye mesajı: Türkiye de dahil gelişen piyasalarda...
Son dakika haberi...Yatırım uzmanı Marc Faber, coronavirüs (Covid-19) salgınının dünya piyasasına verdiği etkiyi değerlendirdi. ABD'yi eleştiren Faber, "Faber "Uzun vadede ABD'nin uyguladığı mali ve parasal politikaların son derece tehlikeli, dolar için de negatif olduğunu düşünüyorum" mesajını verdi. Ayrıca Marc Faber, "Yatırımcılar için gelişen piyasalarda gelecek 2-3 ay boyunca kazanma fırsatı var. Buna Türkiye de dahil" dedi.
Ünlü yatırım Yatırım uzmanı Marc Faber, ABD ve Türkiye hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
"DOLAR GÜÇLÜ BİR PARA OLAMAZ"
Faber, "Dolar çok güçlü seyretti. Fakat ABD'nin mali açığına ve para basmasına baktığımda, doların güçlü bir para birimi olmaya devam edebileceğine inanmıyorum" şeklinde konuştu.
"TÜRKİYE DE DAHİL GELİŞEN PİYASALARDA FIRSATLAR VAR"
Marc Faber, "Yatırımcılar için gelişen piyasalarda gelecek 2-3 ay boyunca kazanma fırsatı var. Buna Türkiye de dahil" yorumunu yaptı.
ABD'YE UYARI
Öte yandan Faber "Uzun vadede ABD'nin uyguladığı mali ve parasal politikaların son derece tehlikeli, dolar için de negatif olduğunu düşünüyorum" dedi.
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