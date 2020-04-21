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Son dakika: Yatırım uzmanı Marc Faber'den çarpıcı ABD ve Türkiye mesajı: Türkiye de dahil gelişen piyasalarda...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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FABER'DEN ÇARPICI ABD VE TÜRKİYE MESAJI

Son dakika haberi...Yatırım uzmanı , coronavirüs (Covid-19) salgınının dünya piyasasına verdiği etkiyi değerlendirdi. 'yi eleştiren Faber, "Faber "Uzun vadede ABD'nin uyguladığı mali ve parasal politikaların son derece tehlikeli, için de negatif olduğunu düşünüyorum" mesajını verdi. Ayrıca Marc Faber, "Yatırımcılar için gelişen piyasalarda gelecek 2-3 ay boyunca kazanma fırsatı var. Buna de dahil" dedi.

Ünlü yatırım Yatırım uzmanı , ve hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"DOLAR GÜÇLÜ BİR PARA OLAMAZ"

Faber, " çok güçlü seyretti. Fakat ABD'nin mali açığına ve para basmasına baktığımda, doların güçlü bir para birimi olmaya devam edebileceğine inanmıyorum" şeklinde konuştu.

"TÜRKİYE DE DAHİL GELİŞEN PİYASALARDA FIRSATLAR VAR"

Marc Faber, "Yatırımcılar için gelişen piyasalarda gelecek 2-3 ay boyunca kazanma fırsatı var. Buna Türkiye de dahil" yorumunu yaptı.

ABD'YE UYARI

Öte yandan Faber "Uzun vadede ABD'nin uyguladığı mali ve parasal politikaların son derece tehlikeli, dolar için de negatif olduğunu düşünüyorum" dedi.

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