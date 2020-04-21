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Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına ilave gümrük vergisi getirildi

Son dakika: Bazı tekstil ve sanayi ürünlerinin ithalatına ilave gümrük vergisi getirildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.04.2020
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BAZI ÜRÜNLERİN İTHALATINA İLAVE GÜMRÜK VERGİSİ

Son dakika haberi;Tekstil, konfeksiyon, deri, ayakkabı ve benzeri ürünlerle bazı sanayi ürünlerinin ithalatında 30 Eylül'e kadar yüzde sıfır ile 50 arasındaki oranlarda ilave uygulanacak.

Rejimi Kararına Ek Cumhurbaşkanı Kararları, 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kararlarla tekstil, konfeksiyon deri, ayakkabı ve benzeri ürünlerle bazı sanayi ürünlerinin ithalatında uygulanacak ilave oranları belirlendi.

Buna göre, söz konusu eşyaların ithalatında 30 Eylül'e kadar, ithal edildiği ülke grubuna göre yüzde sıfır ile 50 arasında ilave gümrük vergisi uygulanacak.

Daha önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış eşyanın 30 gün içinde ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin tescili halinde karar hükümleri geçerli olmayacak.

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