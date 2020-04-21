Son dakika: Borsa İstanbul 24 Nisan'da açık olacak mı? Hakan Atilla açıkladı
Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla "Borsa bünyesinde yer alan pay piyasası, VİOP, borçlanma araçları piyasası ile kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası 24 Nisan'da normal faaliyetlerini sürdürecek" açıklamasında bulundu.
Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla "Borsa bünyesinde yer alan pay piyasası, VİOP, borçlanma araçları piyasası ile kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası 24 Nisan'da normal faaliyetlerini sürdürecek" açıklamasında bulundu.
Söz konusu tarihte sokağa çıkma yasağı uygulanacağı için piyasaların durumu merak konusuydu. 23 Nisan ise zaten resmi tatil olması sebebiyle işlem olmayacak.
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