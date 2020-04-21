21 Nisan 2020, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Borsa İstanbul 24 Nisan'da açık olacak mı? Hakan Atilla açıkladı

Son dakika: Borsa İstanbul 24 Nisan'da açık olacak mı? Hakan Atilla açıkladı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.04.2020
ABONE OL
BORSA İSTANBUL 24 NİSAN'DA AÇIK OLACAK MI?

Genel Müdürü "Borsa bünyesinde yer alan pay piyasası, VİOP, borçlanma araçları piyasası ile kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası 'da normal faaliyetlerini sürdürecek" açıklamasında bulundu.

Genel Müdürü "Borsa bünyesinde yer alan pay piyasası, VİOP, borçlanma araçları piyasası ile kıymetli madenler ve kıymetli taşlar piyasası 'da normal faaliyetlerini sürdürecek" açıklamasında bulundu.

Söz konusu tarihte sokağa çıkma yasağı uygulanacağı için piyasaların durumu merak konusuydu. 23 Nisan ise zaten resmi tatil olması sebebiyle işlem olmayacak.

AYRINTILAR GELECEK...

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA