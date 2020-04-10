Son dakika: Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi: Bugün saat 18.00'den sonra hesaplara yatacak
Son dakika haberine göre Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Hayvancılık yapan işletmelere 53 milyon liralık çoban desteği ödemeleri bugün 18.00'den sonra hesaplara aktarılacak." dedi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, hayvancılık yapan işletmelere sürü yöneticisi istihdamı (çoban) desteği kapsamında bugün 53 milyon lira ödeme yapılacağını bildirdi.
Pakdemirli, yazılı açıklamasında, hayvancılıkla uğraşan işletmelere yapılacak destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
Bakan Pakdemirli, "Hayvancılık yapan 10 bin 530 işletmemize, çoban desteği kapsamında 53 milyon liralık destek ödemesi yapacağız. Ödemeler, bugün saat 18.00'den itibaren hesaplara aktarılmaya başlayacak. Ödemelerin, üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.
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