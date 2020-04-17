17 Nisan 2020, Cuma
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Son dakika: Sağlık Bakanlığı açıkladı: 18 bin sağlık personeli alımı başvuruları 30 Nisan'a kadar uzatıldı!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.04.2020 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020
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SAĞLIK BAKANLIĞI AÇIKLADI: 30 NİSAN'A KADAR UZATILDI

Son dakika haberine göre   tarafından yayımlanan 18 bin sağlık personeli alımında bugün tamamlanması gereken başvuru işlemleri 'a kadar uzatıldı.

tarafından -2020/5 yerleştirme sonuçları ardından hastanelerde ve sağlık kurumlarında çalışmaya hak kazananlar hakkında yeni duyuru yayımlandı.

SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI YENİ DUYURU YAYIMLADI
Daha önce 17 nisan yani bugune kadar Sağlık Bakanlığı KPSS-2020/5 personel alımı işlemleri ertelendiği açıklanmasının ardından uygulanan sokağa çıkma yasağından dolayı başvuruların 30 Nisana kadar ertelendiği duyuruldu.

17 NİSAN TARİHİNE KADAR ERTELENMİŞTİ
Sağlık Bakanlığı tarafındna yayımlanan yeni duyuruda, "Bakanlığımız sözleşmeli sağlık personeli alımına ilişkin KPSS-2020/5 yerleştirme sonuçları 06.04.2020 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanmış, yerleşenlerin göreve başlama işlemleri hakkında 07.04.2020 tarihinde https://yhgm.saglik.gov.tr internet adresinde duyuru yayımlanarak, ikamet adresi yerleştiği sağlık tesisi ile aynı ilde olanlar için başvuruların 09.04.2020 – 14.04.2020 tarihleri arasında alınmasına ve göreve başlama işlemlerinin 14.04.2020 tarihi mesai bitimine kadar tamamlanmasına, ikamet adresi yerleştiği sağlık tesisi ile farklı ilde olanlar için başvuruların 09.04.2020 – 17.04.2020 tarihleri arasında alınmasına ve göreve başlama işlemlerinin 17.04.2020 tarihi mesai bitimine kadar tamamlanmasına karar verilmişti. Ayrıca Genel Müdürlüğümüzün yukarıda belirtilen internet adresinde 14.04.2020 tarihinde bir duyuru daha yayımlanarak ikamet adresi yerleştiği sağlık tesisi ile aynı ilde olanlar için başvuruların 17.04.2020 tarihine kadar uzatıldığı duyurulmuştu." denildi.

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