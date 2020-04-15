Demir yollarında "insansız" taşıma dönemi! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan önemli açıklamalar
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, corona virüs (Covid-19) sürecinde demir yolu taşımacılığı hakkında yaptığı açıklamada "28 Mart'tan itibaren demir yollarımızda yolcu taşıması kısıtlanınca tüm imkanları yük taşımacılığı için seferber ettik. Mümkün hatlardaki demir yollarımızı insan teması olmadan yük taşıması için kullanıyoruz" ifadelerine yer verdi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, koronavirüs (Kovid-19) sonrası demir yollarındaki taşıma düzeni hakkında önemli açıklamalarda bulundu.
Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında demir yollarında tüm ana hat ve bölgesel yolcu seferlerinin durdurulduğunu belirterek, "28 Mart'tan itibaren demir yollarımızda yolcu taşıması kısıtlanınca tüm imkanları yük taşımacılığı için seferber ettik. Mümkün hatlardaki demir yollarımızı insan teması olmadan yük taşıması için kullanıyoruz." dedi.
BAKÜ-TİFLİS-KARS DEMİR YOLU AÇIKLAMASI
Karaismailoğlu, boşta kalan kapasiteyi yük trenlerine tahsis ederek, sanayicinin, üreticinin ve ihracatçının lojistik ihtiyacını karşılama yoluna gittiklerini bildirdi. Bu kapsamda attıkları adımlar hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, "28 Mart'tan itibaren demir yollarımızda yolcu taşıması kısıtlanınca tüm imkanları yük taşımacılığı için seferber ettik. Mümkün hatlardaki demir yollarımızı insan teması olmadan yük taşıması için kullanıyoruz. Kamyon ve tırlarla yapılan taşımaların kısıtlanması nedeniyle özellikle İran ve Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demir yolu güzergahlarında taşımalara yoğun talep bulunuyor." diye konuştu.
İzlenen stratejinin önemine dikkati çeken Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
"Koronavirüs salgınının ekonomik etkilerine karşı alınan önlemler kapsamında özellikle İran ile yapılan taşımaların büyük bir çoğunluğu demir yoluyla ve insan teması olmadan gerçekleştirilmeye başlandı. Vatandaşlarımızın ihtiyacı olan tüm ürünlerin demir yollarımız üzerinden ülkemize getirilmesini sağlıyoruz. Şu anda demir yollarımızda vatandaşlarımızı taşıyamıyoruz ancak onların sağlığı ve geleceği için ihtiyacı olan tüm yükü demir yollarımız sırtlandı."
"YÜKLER İNSAN TEMASI OLMADAN TAŞINIYOR"
Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'den İran'a, bu ülkeden Türkiye'ye gidip gelen yük vagonlarının insan temasıan kabinlere alınarak temizlendiğini aktaran Karaismailoğlu, "Trenlerimizde sadece yük taşıması yapılmasına karşın biz tedbiri elden bırakmıyoruz. Titizlikle hem sefer öncesinde hem yüklerin yurda girişinde hem de seferlerin sonunda kabinlere alarak dezenfekte işlemlerini uyguluyoruz. İşimizi şansa bırakmıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
"BTK'DE TAŞINAN YÜK MİKTARI 46 BİN TONU GEÇTİ"
BTK demir yolu hattında ise 23 Şubat itibarıyla sınır kapılarının kara ve demir yollarına kapatıldığını, 5 Mart'tan itibaren ise sınırlı olarak demir yolu hattı üzerinden yük taşımasının başlatıldığını hatırlatan Karaismailoğlu, "Bu süreçte 566 vagonla 23 bin 500 ton yük geldi. Aynı hattan 579 vagonla 23 bin ton yük de ihraç edildi. Toplamda BTK demir yolu hattında, 5 Mart sonrasında 46 bin 500 ton yük taşındı." dedi.
İhraç eşyaların ağırlıklı olarak muhtelif inşaat malzemelerinden oluştuğunu ifade eden Karaismailoğlu, Kapıkule üzerinden Avrupa yönüne de günlük ortalama 7 bin 500 ton yük taşındığını bildirdi.
Bakan Karaismailoğlu, özel demir yolu tren işletmecilerinin de yük taşımalarına tüm tedbirleri alarak devam ettiğini sözlerine ekledi.
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