Son dakika: Merkez Bankasından corona virüs hamlesi! 25 milyar TL'yi aştı
Son dakika haberine göre Corona virüs etkilerini sınırlamak için tahvil alımlarını hızlandırarak artıracağını açıklayan Merkez Bankası`nın (TCMB) 30 Mart`tan beri alımları nominal 19.3 milyar TL, piyasa değeri olarak 25.4 milyar TL'ye ulaştı.
TCMB'nin 25 milyar TL'yi aşan alımlarının içerisinde 15.6 milyar TL'si İşsizlik Sigortası Fonu'na ait Hazine tahvili de bulunuyor.
Banka daha önce bu miktarda bir tahvil alımı hiç gerçekleştirmemişti. TCMB'nin geçmiş bazı ayların hatta bazı yılların tamamında bile bu hızda tahvil alımı yapılmamıştı. TCMB tarihinin en büyük tahvil alım programlarından birini corona virüse karşı atılacak adımlar arasında açıklamış durumda.
TCMB 2019 sonundaki tahvil portföyünü 19 milyar TL'den bilançosunun %5'ine yani yaklaşık 32-33 milyar TL'ye çıkaracağını açıklamıştı. Banka daha sonra alımları önden yüklemeli gerçekleştireceğini, %5 limitini de yükseltebileceğini açıkladı.
TCMB'nin bilançosundaki Hazine tahvilleri 10 Nisan itibarıyla 44.8 milyar TL'ye yükseldi. Tahvil stoku bu tarihten sonra da arttı.
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