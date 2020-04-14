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Esnaf ve Sanatkarlar Derneğinden bankalara "dayanışmaya destek olun" çağrısı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.04.2020 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020
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Esnaf ve Sanatkarlar Derneği () Genel Başkanı , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaşanan zor günlerde özel bankaların da esnafa destek için adım atmaları gerektiğini bildirdi.

Başkanı , yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını sürecinde finans kurumlarının aldığı kararların önemine dikkati çekti.

Kamu bankaları imkanlarını seferber ederken, özel bankaların sessiz kaldığını belirten Çelikus, "Bu zorlu süreçte özel bankaların esnafımıza ve KOBİ'lerimize can suyu olmaları gerekirken olumlu adım atmamaları, vatandaşın belini bükeceği gibi bankalara olan güveni de azaltacaktır. Özel bankalar zor günde esnafın yanında olmazsa yarın parasını satacak esnaf da bulamayacak, akabinde bundan dolayı kendileri de zarar göreceklerdir." ifadelerini kullandı.

Salgından ekonomik açıdan en çok etkilenen kesimlerin başında esnaf ve KOBİ'lerin geldiğini vurgulayan Çelikus, şu değerlendirmede bulundu:

"ESDER olarak, bu zorlu süreçte Halk Bankası, Ziraat Bankası ve Vakıfbank başta olmak üzere kamu bankaları tüm sektörleri desteklemek için imkanlarını seferber ederken, özel bankalardan da esnafımızın mağduriyetinin ikiye katlanmaması için adım atmalarını bekliyoruz. Özel bankaların esnaf, sanatkarlar ve KOBİ'lere uzak durması piyasalarda domino etkisi yapacaktır. Aynı zamanda birer tüketici de olan KOBİ'lerin göreceği zarar, özel bankaların ait oldukları holdingleri de etkileyecektir. Arz-talep dengesi altüst olursa herkes ve en başta ülke zarar görecektir. Gün yardımlaşma, dayanışma günüdür, esnaf vefayı da vefasızlığı da unutmaz."

BAKAN ALBAYRAK ELEŞTİRMİŞTİ
Hazine ve Maliye Bakanı kamu bankalarının tüm imkanlarıyla vatandaşın yanında durduğunu vurgularken, "Özel bankaların takındığı tavır bizleri fazlasıyla üzmektedir. Birlik ve beraberliğimizin üst düzeye çıktığı bu dönemde özel bankaların da sergiledikleri tavırlarla bu birliğin parçası olmaya bir kez daha davet ediyorum" mesajı vermişti.

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