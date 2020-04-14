Son dakika: Dolar son durum... | Dolar kuru 14 Nisan 2020 | Dolar ne kadar olur?
Dünya genelindeki küresel salgın corona virüs (Covid-19) nedeniyle ekonomi alt üst oldu. Doların ve eorunun fırlamasına, altının yükselmesine neden olan bu durum belirsizliği de beraberinde getirdi. Vatandaşlar ise dolar ne kadar olur? sorusuna günlerdir yanıt arıyor. Dolar güne yükselişle başlamasının ardından 6,79'dan işlem görüyor. Peki, analistler dolar ne kadarı görür soruna ne diyor? İşte yanıtı...Korona virüs ile birlikte ekonomide hareketlilik sürüyor. Dün 6,7043 - 6,7968 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,1 değer kazancıyla 6,7710'dan tamamladı.
Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla önceki kapanışın yaklaşık yüzde 0,3 üzerinde 6,7930'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,9 artışla 7,4310'dan, sterlin/TL yüzde 0,7 değer kazancıyla 8,5220'den satılıyor.
Dolar endeksi, yatay bir seyirle 99,3 seviyesinde bulunurken, avro/dolar paritesi yüzde 0,3 artışla 1,0936'dan alıcı buluyor.
IMF'TEN KÜRESEL BÜYÜME TAHMİNİ
Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin haber akışının piyasaların odağında olması sürdürdüğünü, bugün yurt içinde ve yurt dışında veri gündeminin zayıf olduğunu ve Uluslararası Para Fonu'nun (IMF) açıklayacağı küresel büyüme tahminlerinin takip edileceğini belirtti.
DOLAR NE KADAR OLUR?
Teknik açıdan dolar/TL'de 6,84'ün önemli direnç konuma geldiğine dikkati çeken analistler, 6,70 ve 6,60 seviyelerinin ise destek olarak izleneceğini kaydetti.
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