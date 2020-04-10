Son dakika: Hazine arazileri tarıma açılıyor
Son dakika haberi... Tarım Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ilk etapta hazineye ait 9 milyon metrekare alanda ekim yapılacak. Bakanl��k, "Örnek ekimler için çiftçilerimizin kullanımına açıyoruz." ifadesini kullandı.Tarım Bakanlığından yapılan açıklamaya göre ilk etapta hazineye ait 9 milyon metrekare alanda ekim yapılacak. Bakanlık, "Örnek ekimler için çiftçilerimizin kullanımına açıyoruz." ifadesini kullandı. Buna göre hazineye ait atıl tarım arazileri, örnek ekilişler için çitçilerin kullanımına açılacak. Böylece çiftçilerin tarım arazilerinden en etkin bir şekilde yararlanması sağlanacak.
İLK ETAPTA 9 MİLYON METREKARE
Pilot uygulama olarak başlatılan bu çalışmada, ilk etapta 9 milyon metrekare alanda ekim yapılacak. Hububat, baklagiller, yağlı tohumlar ve yem bitkileri gibi ürünlerin ekilmesi sağlanacak. Çiftçiler, bu arazileri bedelsiz olarak örnek ekilişler için kullanacak. Böylelikle hem çiftçiler hem de ülkemiz kazanacak.
KADINLARA VE GENÇLERE POZİTİF AYRIMCILIK
Çalışmada, kadınlara ve gençlere pozitif ayrımcılık tanınacak. Atıl Hazine arazisinin olduğu köylerde ikamet eden çiftçilere, yapılacak olan puanlama sistemiyle öncelik verilecek.
YAZLIK EKİLİŞLERLE ÜRETİM ARTTIRILACAK
Diğer taraftan 21 ilde yine pilot uygulama olarak başlatılan "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projesi-Yazlık Ekiliş Programı", atıl hazine arazilerinin kullanımıyla daha da ileriye taşınacak.
ATIL ARAZİLER ÜRETİME KAZANDIRILACAK
Tüm bu çalışmalarda tarımsal hasılanın artırılması hedeflendiğinden mevcut ekilen alanlardan ziyade atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılması amaçlanıyor.
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