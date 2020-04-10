ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde arttı
Beklentinin 5,5 milyon olduğu ABD haftalık işsizlik rakamları 6,6 milyon oldu. ABD işsizlik maaşı başvuruları, geçen hafta bir miktar düşse de ülkede işsizlik yeni rekorlar kırmaya devam ediyor.
ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, koronavirüssalgını nedeniyle 4 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 6 milyon 606 bin oldu. Buna göre bir ay önce 281 bin yeni başvuru kaydeden ABD'de, 30 Mart-4 Nisan haftasında işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya göre 261 bin azalarak 6,6 milyon oldu. Ekonomistlerin beklentileri 5,5 milyon seviyesindeydi.
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