10 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde arttı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde arttı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 10.04.2020
ABONE OL
ABD'DE İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURULARI BEKLENTİNİN ÜZERİNDE ARTTI

Beklentinin 5,5 milyon olduğu ABD haftalık rakamları 6,6 milyon oldu. maaşı başvuruları, geçen hafta bir miktar düşse de ülkede işsizlik yeni rekorlar kırmaya devam ediyor.

ABD'de ilk kez maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, koronavirüssalgını nedeniyle 4 Nisan ile biten haftada beklentileri aşarak 6 milyon 606 bin oldu. Buna göre bir ay önce 281 bin yeni başvuru kaydeden ABD'de, 30 Mart-4 Nisan haftasında işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya göre 261 bin azalarak 6,6 milyon oldu. Ekonomistlerin beklentileri 5,5 milyon seviyesindeydi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA