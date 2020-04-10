Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne çağrı: Kasayı iş adamlarına açın! Milyarlarca dolar boşa yatıyor
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı (İDMİB)Başkanı ve İTO Meclis Üyesi Mustafa Şenocak, koronavirüs nedeniyle zor duruma düşen iş dünyası için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne çağrıda bulundu. Şenocak, "TOBB kasasını iş adamına açsın. Milyarlarca dolar boşa yatıyor." dedi. İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) Başkanı Uğur Uysal ise, "TOBB odalara mektup yazarak ne kadar destek olacaklarını sormuş. Bence 'ne kadar varsa gönderin' demesi gerekiyor" diye konuştu.
Koronavirüs nedeniyle zor durumda bulunan iş dünyasına hükümetin destekleri devam ederken, yeni bir tartışma başladı. İş insanları, sivil toplum kuruluşlarının (STK) kasasındaki milyarlarca doların şirketlere bir yıl vadeli ve faizsiz kredi verilmesini istiyor. Ayrıca üyeliğin zorunlu olduğu oda ve borsalarda aidat ücretinin de iptal edilmesi çağrısı yapıyor.
MİLYARLARCA DOLAR BOŞA YATIYOR
İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı (İDMİB)Başkanı ve İTO Meclis Üyesi Mustafa Şenocak, bu konuda sert çıkış yaptı. Şenocak, başta TOBB olmak üzere odaların ve sendikaların kasalarında milyarlarca doların boşa yattığını belirtti. STK'ların en az 3 ay seyahat edemeyeceğini, etkinliklerin iptal edildiğini söyleyen Şenocak, "Harcanmayan çok para kalıyor. Bunların hepsini bir banka kanalıyla şirketlere faizsiz kredi olarak vermek lazım" dedi. Şenocak, şöyle devam etti: "Hemen her konuda çözümü devletten beklerken, içinden geçtiğimiz bu zorlu süreçte bütçeleri kanunun verdiği yetki ile alınan aidatlardan oluşan bazı STK'larımız imkanlarını ve yetkilerini kullanma konusunda maalesef insiyatif almıyorlar. Şahsi önerim; TOBB, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, TİM, Tanıtım Fonları, İhracatçı Birlikleri, İşveren Sendikaları, İşçi Sendikaları, çeşitli konfederasyonlar, TTB, TMMOB gibi kuruluşların yedek akçeleri, fonları ve zorunlu ihtiyaçları dışındaki yıllık bütçelerini minimum 1 yıllık süre için faizsiz olarak devletin belirleyeceği bir yöntemle üyelerine kullandırmalarının sağlanması gerekmektedir."
PARAYI KREDİ OLARAK VERSİNLER
Şenocak'ın açıklamasına ihracatçılar birlikleri ve derneklerin başkanlarından da destek geldi. İHİB Başkanı Uğur Uysal, EVSİD Başkanı Burak Önder, Çorap Sanayicileri Derneği Başkanı Bülent İyikülah gibi başkanlar odalarda bekleyen paraların şirketlere kredi olarak verilmesinin hem işçi kaybını önleyeceğini hem de ekonominin canlanacağını belirtti.
İstanbul Halı İhracatçıları Birliği (İHİB) Başkanı Uğur Uysal, STK'ların kriz durumlarında devlete destek olması gerektiğini, bunun için de odaların kasasında duran tüm paranın kredi olarak verilmesi gerektiğini söyledi. Uysal, "TOBB odalara mektup yazarak ne kadar destek olacaklarını sormuş. Bence 'ne kadar varsa gönderin' demesi gerekiyor" diye konuştu.
Zücaciye ve Ev tekstili İşadamları Derneği (ZETSİAD) Başkanı Mustafa Sartık da, TOBB'un kasasında 3 milyar dolar mevduat olduğunun iddia edildiğini belirterek, "Her şeyi devletten beklemek yanlış. Bu gibi durumlarda üyelerinden aldığı paralarla ayakta duran TOBB'un bu parayı şu anda kullanma zamanı geldi. Hem aidat alınmamalı hem de kasadaki para şirketlere faizsiz verilerek ekonomiyi ayakta tutmaya çalışan şirketlere destek olma zamanı" dedi.
SABAH
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