09 Nisan 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri TÇMB rakamları açıkladı: Çimento ihracatı ilk çeyrekte yüzde 33 arttı

TÇMB rakamları açıkladı: Çimento ihracatı ilk çeyrekte yüzde 33 arttı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 09.04.2020
ABONE OL
ÇİMENTO İHRACATI YÜZDE 33 ARTTI

(TÇMB), yılın ilk üç ayında çimento ihracatının, miktar bazında yüzde 54, değer bazında yüzde 33 arttığını açıkladı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Tamer Saka, "Türk çimento sektörü, yaklaşık yüzde 30 daralma yaşadığı 2019 yılından sonra 2020 yılına umutlu başladı. 2020 Ocak ayında iç satışlardaki küçülme sona ererken, Mart ayında ihracatta artış yaşandı. Ancak yılın ilk aylarından itibaren tüm dünyada yaşanan Covid-19 pandemisi sebebiyle önümüzdeki dönemde satışların azalacağı tahmin ediliyor" dedi.

TÇMB açıklamasına göre, çimento sektörünün üretimi Ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31 artışla, 3.6 milyon tona çıktı.

Yılın ilk ayında çimento sektörünün iç satışları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16.8 artışla 2.5 milyon tona yükseldi.

Sektörün toplam ihracatı ise yılın ilk üç ayında miktar olarak yüzde 54 oranında artarken, geliri yüzde 33 artışla 276 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde çimento ihracatı yüzde 57.1 artarak 3.8 milyon ton, klinker ihracatı ise yüzde 51 artarak 4.2 milyon ton olarak gerçekleşti.

Açıklamaya göre, çimento ve klinker ihracatı miktar bazında en çok ihracat yapılan ilk iki ülke ABD ve Gana oldu.

TÇMB açıklamasında, "2019 yılında Vietnam'dan sonra dünyanın en büyük 2. çimento ve klinker ihracatçısı olan Türk çimento sektörünün ülkeye döviz girdisi ve ileriye dönük istihdam güvencesi sağlayabilmesi için desteklenmesi bu süreçte her zaman olduğundan daha fazla önem teşkil ediyor" denildi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA