Son dakika: TOKİ ev alanları uyardı! Sahtekarlara dikkat
Son dakika haberine göre Toplu Konut İdaresi (TOKİ) adını kullanarak tapu için para isteyen dolandırıcılara karşı dikkatli olunması istendi. Ayrıca TOKİ, işlemlerin sadece yetkili bankalarla yapıldığını duyurdu.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ ismini kullanarak SMS gönderimi veya vatandaşlar aranarak TOKİ TAPU HARCI adı altında Akbank'ta açılan IBAN numarasına 2000 ve 1900 lira para yatırılması talep edildiğini açıkladı.
Bu girişimlerin sahtecilik ve dolandırıcılık olduğunu duyuran TOKİ, tapu devir ve işlemlerinin sadece yetkili bankalarla yapıldığını duyurdu.
TOKİ, mağdur olunmaması için bu tür girişimlere itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.
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