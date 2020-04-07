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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'ndan bankalara çağrı: Tüm firmalara destek olun

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.04.2020 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020
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BANKALARA ÇAĞRI: DESTEK OLUN

Odalar ve () Başkanı , "Buradan tüm bankalara seslenmek istiyorum; bu dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil. Hepimiz aynı gemideyiz. olmazsa bankacılık kesimi de olmaz. Devletimiz zaten riskin yüzde 80’ini üstleniyor. Tüm bankalarımızı, sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum" dedi.

Odalar ve () Başkanı Hisarcıklıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, tüm dünyanın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla oldukça zor bir dönemden geçtiğine, bu dönemde Türkiye'de de birçok işletmenin faaliyetlerini geçici olarak durdurduğuna işaret etti.

ÖNEMLİ NOKTALARIN ALTINI ÇİZDİ

Birkaç sektör dışında tüm firmalarda ciddi ciro kayıpları olduğunu ifade eden Hisarcıklıoğlu, devletin bu dönemde ekonomik etkileri kontrol altında tutabilmek için birçok tedbir açıkladığını hatırlattı.

Hisarcıklıoğlu, bu tedbirlerin ana omurgasında da vergi ertelemeleri, kısa çalışma ödeneği ve düşük maliyetli işletme kredileri olduğuna dikkati çekerek, her üç tedbirin de firmaların faaliyetlerinin devam etmesi ve istihdamın korunması için çok önemli olduğunu belirtti.

BANKALARA ÇAĞRI YAPTI: DESTEK OLUN

Özellikle kredi genişlemesinin sağlanabilmesi için 'ın açıkladığı tedbirler kapsamında KGF kefalet kapasitesinin 250 milyar lira artırıldığını belirten Hisarcıklıoğlu, şunları kaydetti:

"Ancak 81 ilden oda ve borsalarımıza gelen şikayetler bu kredilerin bankalar tarafından finansman sıkıntısı çeken firmalarımıza ulaştırılmasında sıkıntılar yaşandığını gösteriyor. Şirketlerimiz bankalar tarafından 'limit bitti' denilip başvurusu dahi alınmadan geri çevriliyor. Hatta koronavirüsten olumsuz etkilenen firmalarımıza değil de kredibilitesi yüksek büyük firmalara kredi kullandırıldığı yönünde de eleştiriler var. Buradan tüm bankalara seslenmek istiyorum; bu dönem karlılık düşünecek, şirket seçecek dönem değil. Hepimiz aynı gemideyiz. olmazsa bankacılık kesimi de olmaz. Devletimiz zaten riskin yüzde 80'ini üstleniyor. Tüm bankalarımızı, sıkıntıya düşen tüm firmalarımıza destek olmaya çağırıyorum."

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