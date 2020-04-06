06 Nisan 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Ekonomi Haberleri Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan İstanbul Havalimanı mesajı

Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan İstanbul Havalimanı mesajı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
ABONE OL
ULAŞTIRMA BAKANI'NDAN İSTANBUL HAVALİMANI MESAJI

Son dakika haberi... Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , 'nın bundan tam bir yıl önce tarihinin en büyük taşınma operasyonuyla tam kapasite çalışmaya başladığını belirterek, gelecek döneme ilişkin kararlılık mesajı verdi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı , 'nın ilk etabının tam kapasite çalışmaya başlamasının yıl dönümü dolayısıyla Twitter hesabından videolu paylaşımda bulundu.
Son dakika: Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'ndan İstanbul Havalimanı mesajı | Video SON DAKİKA: ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANI ADİL KARAİSMAİLOĞLU'NDAN İSTANBUL HAVALİMANI MESAJI | VİDEO

Gerçekleştirilen taşınma operasyonunun boyutuna dikkati çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul Havalimanı, sivil havacılık tarihinin en büyük taşınma operasyonuyla bundan bir yıl önce tam kapasite operasyona başladı. Başta bayrak taşıyıcı milli hava yolumuz Türk Hava Yolları (THY) ve tüm havacılık sektörümüz bu zor günleri geride bırakarak daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir."

Bakan Karaismailoğlu'nun paylaştığı videoda, bir yıl önce Havalimanı'na taşınılırken çekilen görüntüler ile burada yürütülen çalışmaların yer aldığı görüldü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA