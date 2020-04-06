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Savunma Sanayii Başkanlığı insansız "TOSUN"u tanıttı! Yüzde yüz yerli ve milli

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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SSB TOSUNU TANITTI! YÜZDE YÜZ YERLİ VE MİLLİ

Başkanlığı sosyal medya hesabından hakkında bilgi ve video paylaştı. TOSUN el yapımı ve yüksek mukavemetli hendek ve, veya barikatlara karsı tasarlandı. İşte TOSUN'un teknik özellikleri!

Başkanlığı (SSB) resmi twitter hesabından Best Group imalatı hakkında bilgi ve video paylaştı.

Savunma Sanayii Başkanlığı insansız TOSUNu tanıttı! Yüzde yüz yerli ve milli SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANLIĞI İNSANSIZ "TOSUN"U TANITTI! YÜZDE YÜZ YERLİ VE MİLLİ

Tosun, el yapımı ve yüksek mukavemetli hendek ve, veya barikatlara karsı tasarlandı. Tasarımından itibaren insansız hale getirildi. 100'ün üzerinde araç Türkiye sınırlarında ve sınır ötesinde aktif olarak kullanılıyor.



TOSUN'un özellikleri:
Aktarma Organı : Sürekli 4x4

Güç : 225 BG / 168 kW

Tork : 1025 Nm

Hız : 40 km / sa

Direksiyon Tipi : Hidrolik

Şasi ve Gövde : Belden

Belden Kırma Dönme Açısı: 40º

Yakıt kapasitesi : 300 lt

Şanzıman

Model : ZF

Tip : Full-auto shift ve otomatik kick down

Mak. çekiş gücü : 178 kN

Kamera : 8 adet gündüz / gece kamerasıyla 360 derece görüş (IR Modu, RFI / EMI korumalı)

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