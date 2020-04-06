Savunma Sanayii Başkanlığı insansız "TOSUN"u tanıttı! Yüzde yüz yerli ve milli
Savunma Sanayii Başkanlığı sosyal medya hesabından TOSUN Uzaktan Kumandalı Zırhlı İş Makinesi hakkında bilgi ve video paylaştı. TOSUN el yapımı patlayıcı ve yüksek mukavemetli hendek ve, veya barikatlara karsı tasarlandı. İşte TOSUN'un teknik özellikleri!
Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) resmi twitter hesabından Best Group imalatı TOSUN Uzaktan Kumandalı Zırhlı İş Makinesi hakkında bilgi ve video paylaştı.
Tosun, el yapımı patlayıcı ve yüksek mukavemetli hendek ve, veya barikatlara karsı tasarlandı. Tasarımından itibaren insansız hale getirildi. 100'ün üzerinde araç Türkiye sınırlarında ve sınır ötesinde aktif olarak kullanılıyor.
TOSUN'un özellikleri:
Aktarma Organı : Sürekli 4x4
Güç : 225 BG / 168 kW
Tork : 1025 Nm
Hız : 40 km / sa
Direksiyon Tipi : Hidrolik
Şasi ve Gövde : Belden
Belden Kırma Dönme Açısı: 40º
Yakıt kapasitesi : 300 lt
Şanzıman
Model : ZF
Tip : Full-auto shift ve otomatik kick down
Mak. çekiş gücü : 178 kN
Kamera : 8 adet gündüz / gece kamerasıyla 360 derece görüş (IR Modu, RFI / EMI korumalı)
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