Avrupa Birliği'nin sonu mu geliyor? Prof. Dr. Ege Yazgan A Haber'de değerlendirdi

A Haber canlı yayınına bağlanan Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ege Yazgan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyden’in gündeme getirdiği Marshall Planı ve IMF Başkanı Georgieva’nın Kovid-19 salgınının küresel ekonomiyi durma noktasına getirdiğini ve dünyayı 10 yıl öncesine göre daha ağır bir durgunluğun içine çektiği uyarısıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Prof. Dr. Yazgan ayrıca, ''AB'nin sonu mu geliyor?'' sorusuna yanıt verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyden'in gündeme getirdiği AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyden'AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyden'in gündeme getirdiği Marshall Planı'yla ilgili konuşan Prof. Dr. Ege Yazgan ''Bildiğiniz gibi, Marshall Planı ikinci dünya savaşı sonrasında ABD tarafından Avrupa'nın yeniden inşası için ekonomik yardım paketiydi. Belli bir ölçüde o zaman ki dünya dengelerini hatırlatığınız zaman, siyasi bir tarafı da var olayın. Sovyetler Birliği'nin yayılmasına ve ilerlemesine karşılık olarak, o zaman savaştan sonra ekonomik yıkım altında olan Avrupa'nın yeniden inşasını desteklemek amacıyla çok büyük bir ekonomik yardım paketi hazırlamıştı. Ve bunun da Avrupa ve ABD ekonomisinde karşılığı olmuştu. Fakat şimdi dünya bambaşka bir konjonktürde. Ve bir sağlık sorunundan kaynaklanan ciddi bir ekonomik durma noktasıyla karşı karşıya. ABD'nin böyle bir yardım paketiyle liderliği de söz konusu değil. Şu anda dünya ekonomisinde zaten belli bir ölçüde ekonomilerin birbirleriyle yardımlaşması pek sık görülmüyor sadece bazı sembolik yardımlar söz konusu.

AVRUPA'NIN DAYANIŞMA İÇERİSİNDE OLMASI GEREKİYOR!

Gerçek bir dayanışma görünmüyor. Avrupa Birliği, kendisi bir siyasi birlik olmasına rağmen kendi içindeki ülkeler arasında bile bir dayanışma, koordinasyon, ekonomik birlik, sağlık ve bilgi paylaşımını şu ana kadar yapamadı. Bundan sonra öyle bir hareket söz konusu olabilir, olması da gerekir. Öncelikle Avrupa'nın kendi içerisinde bir siyasi birlik olarak, ülkelerin birbirleriyle dayanışma içerisinde olması gerekiyor.

PROF. DR. EGE YAZGAN'IN AÇIKLAMALARINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

AVRUPA BİRLİĞİ'NİN SONU MU GELİYOR?

Avrupa kendi içerisindeki yardımlaşmayı ve gerçek bir siyasi birlik olmayı beceremezse tabii ki birliğe üye olan ülkeler de birliğin varlığını sorgulamaya doğru gidecektir. Eğer herhangi bir gerçek birlik gibi davranış içerisinde görünmezse, Avrupa Birliği tabii bu sürecin sonunda kendi kendini sorgulama yoluna hatta belki de dağılmaya kadar gidebilir. O nedenle kendileri açısından bu süreç bir imtihan gibi.

IMF BAŞKANI'NIN AÇIKLAMALARI

IMF Başkanı Georgieva'nın Kovid-19 salgınının küresel ekonomiyi durma noktasına getirdiğini ve dünyayı 10 yıl öncesine göre daha ağır bir durgunluğun içine çektiği uyarısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Prof. Dr. Ege Yazgan, ''Maalesef galiba önümüzdeki süreç, bu tahmini doğrulayacak gibi ilerleyecek. Çünkü bu 2008 krizinde gördüğümüzden daha derin bir şok. 2008 krizi aynı zamanda hem finansal piyasa kaynaklı ama finansal piyasalardan da bu kadar çok reel sektöre yayılmamış bir krizdi. Burada karşı karşıya kaldığımız süreçte, talepteki ani çöküş birçok yerde arzda üretimi durma noktasına getirdi. Birçok sektörde üretim tamamen durdu. Tabii ki bunun etkisi şu anda özellikle bütün dünya ölçeğinde biraz farklı tarihlerle de olsa Mart-Nisan aylarında çok ani bir daralmaya yol açacak.

YILIN SON AYLARINDA DÜNYA EKONOMİSİNDE BÜYÜME GÖRÜLEBİLİR

Ancak bundan sonrası önemli yani Haziran – Temmuz – Ağustos aylarında ekonomistlerin ve benim beklentim, bu sert daralmanın biraz kendini yavaşlatacağı ve yılın son aylarında dünya ekonomisinin tekrar büyümeye başlayacağını düşünüyoruz.