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Son dakika: Milli Eğitim Bakanlığından "zoom" uyarısı! Öğrenciler ve veliler dikkat!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 06.04.2020 Güncelleme Tarihi: 06.04.2020
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MEB'TEN ZOOM UYARISI! ÖĞRENCİLER VE VELİLER DİKKAT

, öğretmenlerin, öğrencileriyle uzaktan sanal ortamda ders yapmak amacıyla 8. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflar için sadece EBA özelliğini kullanması gerektiği bildirildi.

Milli Eğitim Bakanlığınca (), sürecinde canlı sınıf uygulamalarında kullanılan teknolojilere ilişkin öğretmenler bilgilendirildi.

O İDDİLAR GERÇEK DIŞI
yapılan açıklamada, uzaktan eğitim sürecinde öğretmenlerin kendi imkanlarıyla eriştiği bazı yazılımlar üzerinden, "Öğretmenlerin maaşlarından para çekilmesi üzerine Bakan'ın bu konuda İl Müdürlerini acil toplantıya çağırdığı" yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğu belirtildi.

Açıklamada, uzaktan eğitim sürecinde olası işlem hataları ve siber güvenlik konularında il müdürleri ve okul yönetimleri üzerinden tüm öğretmenlere yönelik bilgilendirme yazısı da paylaşıldı.

SADECE EBA KULLANILMALI
Bilgilendirmede, "Canlı sınıf uygulamalarında herhangi bir sorun yaşanmaması için öğretmenlerimizin öğrencileriyle uzaktan sanal ortamda ders yapmak amacıyla 8. sınıflar, lise hazırlık sınıfları ve 12. sınıflar için sadece EBA Canlı Ders özelliğini kullanması gerekmektedir. Bu sayede öğrencilerimizin kişisel verileri başka platformlara taşınmamış olacaktır." uyarısına yer verildi.

ZORUNLU HALLERDE KAMERA AÇILMALI
özelliğindeki görüntü kayıtlarının kişisel olmakla birlikte sistem görsellerinin kullanımının Bakanlığın onayına tabi olduğu aktarılan bilgilendirmede, görüntü ve fotoğraf paylaşımı ihtiyacı olduğunda Bakanlığın hesaplarındaki paylaşımlardan istifade edilmesi istendi.

Bilgilendirmede, şunlar kaydedildi:

"Bununla birlikte diğer sınıf seviyeleri için EBA canlı sınıf uygulaması ülke genelinde kullanıma açılana kadar EBA dışındaki platformlar üzerinden sanal sınıf uygulamaları yapılması halinde, bu platformlara kullanıcıların kendi sosyal medya hesapları aracılığıyla giriş yapılmamalı, öğrencilerimizin kameraları zorunlu olmadıkça kapalı olmalı, sadece zorunlu hallerde kamera açılmalı ve bu işlemi yapmaya sadece öğretmen yetkili olmalı, öğretmenler ve öğrenciler tarafından ders esnasında hiçbir şekilde kişisel veriler kaydedilmemeli ve hiçbir platformda paylaşılmamalıdır."

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