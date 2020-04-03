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Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği açıklaması

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ AÇIKLAMASI

Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Milli Dayanışma Kampanyası'na nakdi bağışın 900 milyon lirayı aştığını bildirdi. hakkında açıklama yapan , "70 bin firmaya yaklaştık, 1 milyon çalışanı geçmiş durumdayız. Firmaların çoğu imalat sektöründe." ifadelerinde bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Milli Dayanışma Kampanyası'na nakdi bağışın 900 milyon lirayı aştığını bildirdi.

hakkında açıklama yapan , "70 bin firmaya yaklaştık, 1 milyon çalışanı geçmiş durumdayız. Firmaların çoğu imalat sektöründe." ifadelerinde bulundu.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 5-6-7 Nisan'daki işsizlik ödeneği ödemelerinin de evden yapılacağını bildirdi.

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