Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan kısa çalışma ödeneği açıklaması
Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Milli Dayanışma Kampanyası'na nakdi bağışın 900 milyon lirayı aştığını bildirdi. Kısa çalışma ödeneği hakkında açıklama yapan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "70 bin firmaya yaklaştık, 1 milyon çalışanı geçmiş durumdayız. Firmaların çoğu imalat sektöründe." ifadelerinde bulundu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Milli Dayanışma Kampanyası'na nakdi bağışın 900 milyon lirayı aştığını bildirdi.
Kısa çalışma ödeneği hakkında açıklama yapan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "70 bin firmaya yaklaştık, 1 milyon çalışanı geçmiş durumdayız. Firmaların çoğu imalat sektöründe." ifadelerinde bulundu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 5-6-7 Nisan'daki işsizlik ödeneği ödemelerinin de evden yapılacağını bildirdi.
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