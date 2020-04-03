TÜBİTAK'ın Kovid-19'a yönelik çağrısına 444 başvuru yapıldı
TÜBİTAK'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik açtığı çağrıya bir haftada 444 başvuru gerçekleştirildi. Projeler, Kovid-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılacak koruyucu ürünler, hızlı ve güvenilir ölçüm yapan tanı kitleri, tedavide kullanılabilecek ilaç, cihaz, yazılım ve hasta takip uygulaması konularını kapsıyor.
Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kovid-19'un teşhis, tedavi ve önlenmesinde kullanılabilecek ürünlerin geliştirilmesine yönelik TÜBİTAK'ın mevcut desteklerine ek olarak başlattığı çağrıya bir haftada beklenenin üzerinde başvuruda bulunuldu.
Söz konusu çağrı kapsamında 444 proje başvurusu alınarak değerlendirme süreçleri başlatıldı.
Projeler, Kovid-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılacak koruyucu ürünler, hızlı ve güvenilir ölçüm yapan tanı kitleri, tedavide kullanılabilecek ilaç, cihaz, yazılım ve hasta takip uygulaması konularını kapsıyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- 1000 TL sosyal yardım parası nasıl alınacak?
- Dev projede çarklar dönüyor
- EPDK'dan yeni fatura açıklaması: Elektrik ve doğal gazda...
- Başkan Erdoğan'ın işareti ile harekete geçtiler!
- Limak Holding'den 11 milyon liralık destek
- BİM'de bu hafta neler var?
- Düşük faizli krediye yoğun ilgi! İşte başvuru şartları
- PTT şubeleri kapandı mı?
- Bakan Pekcan'dan A Haber'de flaş açıklamalar
- Araç muayene ertelendi mi?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: PTT şubeleri kapandı mı? 2020 PTT çalışma saatleri değişti mi? PTT açık mı, kapalı mı?
- Son dakika: Van'da korkutan bir deprem daha! 3 Nisan AFAD, Kandilli son depremler listesi
- PTT 1000 TL sosyal nakdi yardım parası nasıl alınacak? e Devlet sosyal yardım parası sorgulama ekranı!
- La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 4. sezonda neler yaşandı? Ekip içi gerilim yükseliyor!
- Son dakika: Araç muayene ertelendi mi? 2020 TÜVTÜRK araç muayene süreleri değişti mi, uzatıldı mı?
- Eczane çalışma saatlerinde flaş değişiklik! 2020 İstanbul'da eczaneler saat kaça kadar açık?
- İstanbullular dikkat! 8 ilçede elektrik kesintisi olacak! 3 Nisan BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek?
- BİM'de 70 ürün indirimli satılıyor! 3 Nisan 2020 Cuma BİM aktüel ürünler kataloğunda bu hafta nele var?
- EBA TV ders tekrarı izle: 3 Nisan EBA TV İlkokul, Ortaokul, Lise ders tekrarı videoları full tek parça izle
- 3 Nisan Cuma mesajları: En yeni kısa ve öz, anlamlı cuma mesajları... Hayırlı Cumalar
- Nisan ayı kira artış oranı ne kadar oldu? 2020 Nisan ayı TEFE TÜFE kira artış oranı hesaplama nasıl yapılır?
- Spor salonları ne zaman açılacak? Kahvehaneler, kafeler, berberlerin açılacağı tarih belli oldu mu?