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TÜBİTAK'ın Kovid-19'a yönelik çağrısına 444 başvuru yapıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.04.2020
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TÜBİTAK'IN ÇAĞRISINA 444 BAŞVURU YAPILDI

'ın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yönelik açtığı çağrıya bir haftada 444 başvuru gerçekleştirildi. Projeler, Kovid-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılacak koruyucu ürünler, hızlı ve güvenilir ölçüm yapan tanı kitleri, tedavide kullanılabilecek ilaç, cihaz, yazılım ve hasta takip uygulaması konularını kapsıyor.

Kurumun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Kovid-19'un teşhis, tedavi ve önlenmesinde kullanılabilecek ürünlerin geliştirilmesine yönelik 'ın mevcut desteklerine ek olarak başlattığı çağrıya bir haftada beklenenin üzerinde başvuruda bulunuldu.

Söz konusu çağrı kapsamında 444 proje başvurusu alınarak değerlendirme süreçleri başlatıldı.

Projeler, Kovid-19'un teşhis ve tedavisinde kullanılacak koruyucu ürünler, hızlı ve güvenilir ölçüm yapan tanı kitleri, tedavide kullanılabilecek ilaç, cihaz, yazılım ve hasta takip uygulaması konularını kapsıyor.

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