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KOBİ'lere KOVİD-19 kalkanı! KOSGEB desteklerinde üst limiti 3 milyon liraya çıkarıldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 03.04.2020 Güncelleme Tarihi: 03.04.2020
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ÜST LİMİT 3 MİLYON LİRAYA ÇIKTI

kanalıyla kullandırılacak yatırım ve işletme kredisi üst limiti başına yıllık 300.000 TL'den 3 milyon TL'ye çıkarıldı. Kredilerin vadesi ise 48'de 60 aya çıktı. Karar 'de yayımlandı.

Küçük ve orta ölçekli işletmelere (),Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ( ) kanalıyla kullandırılacak yatırım ve işletme kredisi üst limiti işletme başına yıllık 300.000 TL'den 3 milyon TL'ye çıkarıldı.

VADE 60 AYA ÇIKTI
'nin bugünkü sayısında yer alan konuya ilişkin kararda değişiklik yapan Cumhurbaşkanı kararına göre, bu kapsamda kullandırılacak kredilerin vadesi de 48 aydan 60 aya çıkarıldı.

KOBİ'lere sağlanacak finansman desteğine ilişkin başvuru, değerlendirme ve destekten faydalanma koşulları ile iş ve işlem akışı KOSGEB ve bankalar ile yapılacak protokollerle belirlenecek.

Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanlığından koronavirüse karşı dev adım! KOBİ alacaklarına devlet güvencesi SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞINDAN KORONAVİRÜSE KARŞI DEV ADIM! KOBİ ALACAKLARINA DEVLET GÜVENCESİ

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