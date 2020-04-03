Son dakika: EPDK'dan flaş karar: Elektrik ve doğalgaz sayaçları 3 ay okunmayacak
Son dakika: EPDK, corona virüs salgını nedeniyle elektrik ve doğalgaz faturaları için yeni bir karar aldı. Buna göre, 3 ay süreyle elektrik ve doğalgaz faturaları için sayaç okuma yapılmayacak; abonelere geçmiş tüketim ortalamalarına göre fatura gönderilecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınan, idari kararlar sebebiyle sayaç okumalarının durdurulduğu ve sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlarda, elektrik ve doğal gaz faturalarında "kıyasen" düzenleme yapılacak. Söz konusu uygulama, 3 ay süreyle yürürlükte kalacak.
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınının yayılmasını engellemek ve sosyal izolasyonun sağlanması amacıyla uzman kurul ve kurumların tavsiyeleri doğrultusunda sayaç okumalarında yeni bir düzenlemeye gidildi.
Buna göre, sektör çalışanlarının ve tüketicilerin sağlığının korunması amacıyla elektrik ve doğal gazda "Kıyasen Fatura Düzenlemesi" hayata geçirilecek.
Söz konusu düzenleme, sadece karantinaya alınan, idari kararlarla sayaç okumalarının durdurulduğu yerleşim yerleri ve sayaç okuma yapan çalışanların sosyal mesafelerini koruyamayacağı durumlarda geçerli olacak ve 3 ay süreyle uygulanacak.
Bu kapsamda, sayaç okunamayan tüketiciler için mevsimsellik de dikkate alınarak tüketicinin son 2 yılın ilgili ayına ait tüketim ortalamaları üzerinden veya tüketicinin geçmiş tüketimi olmaması durumunda kendi beyanına göre kıyasen faturalandırma yapılacak.
Sayaçları okunamayan tüketicilere kıyasen oluşturulan faturalar posta, kargo, SMS veya e-posta gibi yöntemlerle ulaştırılacak.
Bu faturanın sayacın okunamaması nedeniyle geçmiş tüketim ortalamaları dikkate alınarak kıyasen yapıldığı ve sayacın okunduğunda ilgili mevzuat çerçevesinde gerçek tüketim miktarları üzerinden düzeltme yapılacağına yönelik bilgilendirme de yapılacak.
MAHSUPLAŞMA YAPILACAK
Sadece sayaç okuması yapılamayan tüketiciler için okuma yapıldığı tarihte mahsuplaşma işlemi gerçekleştirilecek. Mahsuplaşma işlemi sonucunda tüketicinin alacağı oluşması halinde defaten, tüketiciye borç oluşması halinde ise sayacın okunamadığı fatura dönemi kadar taksitlendirme yapılacak.
Tüketimlere ilişkin fatura hesaplama yöntemi EPDK tarafından takip edilecek ve tükecinin mağdur edilmesine izin verilmeyecek. Tüketiciler, kendi fatura ve tüketim miktarlarına ilişkin bilgileri şirketlerin ve kurumların internet sitelerinden veya e-Devlet üzerinden kontrol edebilecek.
Öte yandan, genelge kapsamında faaliyeti durdurulan işletmelerin sayaç okumaları ertelenecek.
Mahsuplaşma işlemine yönelik olası tüketici itirazları EPDK tarafından değerlendirilecek ve dağıtım şirketlerinden kaynaklanacak yanlış bir uygulama durumunda söz konusu şirketler hakkında soruşturma başlatılacak ve mevzuatta belirtilen yaptırımlar uygulanacak.
Ayrıca, bu süreçte birçok iş ve işlemlerin mobil iletişim araçlarıyla yapılabilmesine imkan oluşturmak amacıyla tüketicilerin iletişim bilgilerini ilgili dağıtım ve tedarik şirketlerine iletmesi ve gerekliyse güncellemesi öneriliyor.
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