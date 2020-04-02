Son dakika: Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan "turizm sezonu" açıklaması
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs nedeni ile turizm sezonu için yaptığı açıklamada, "Bizim öngörümüz mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor." dedi. Öte yandan Ersoy, "İnşallah Ramazan Bayramında tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii ilk hareketler iç turizmde başlayacak." şeklinde konuştu
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, koronavirüs nedeni ile turizm sezonu için yaptığı açıklamada, "Bizim öngörümüz mayıs sonuna ertelenecek, şu anki gidişat onu gösteriyor." dedi.
Öte yandan Ersoy, "İnşallah Ramazan Bayramında tekrar turizm hareketlerinin başlayacağını görürüz. Tabii ilk hareketler iç turizmde başlayacak." şeklinde konuştu.
Bakan Ersoy askıdaki personelin kısa çalışma programına dahil edilebildiğini belirterek, "İşletmeler personelini çağırsın ve programdan yararlandırsın." ifadelerine yer verdi.
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