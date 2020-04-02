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Pentagon hakkında "Korona virüs nedeniyle 100 bin ceset torbası" iddiası

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.04.2020 Güncelleme Tarihi: 02.04.2020
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100 BİN CESET TORBASI TALEP ETTİLER İDDİASI

Federal Acil Durum Yönetim Ajansının () Savunma Bakanlığından (), yeni tip coron avirüs (Covid-19) salgınında kullanılmak üzere 100 bin ceset torbası talebinde bulunduğu iddia edildi.

'de Kovid-19 kaynaklı vaka ve ölü sayısı hızla artarken, ülkede salgının beklenen bilançosuna yönelik hazırlıklara da hız verildi.

Bloomberg'de yer alan ve yetkililerine dayandırılan haberde, koronavirüs kaynaklı muhtemel ölümler için 100 bin ceset torbası talep edildiği ve bu talebin 'a iletildiği bildirildi.

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Pentagon'un elindeki 50 bin ceset torbasını kuruma yakın zamanda göndereceği, kalan 50 bin ceset torbası için ise alım yapacağı kaydedildi.

Konuyla ilgili henüz Pentagon ve FEMA yetkililerinden resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD Başkanı , önceki gün 'da düzenlenen basın toplantısında "koronavirüs salgınında ABD genelinde 100 ila 240 bin arasında kişinin hayatını kaybedebileceğini" açıklamıştı.

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