Son dakika: Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan koronavirüs önlemlerine ilişkin flaş açıklamalar

Son dakika haberine göre; Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs önlemlerine ilişkin katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu. Pekcan, "Türkiye'ye gelmeden önce virüsün dünya ekonomisine etkilerini incelemek lazım. İnsan hayatı kadar ekonomiyi de etkiledi. İnsanların rutini, tüketim alışkanlıkları değişti. Bu pandeminin etkisini kontrol altına almadan göremeyeceğiz." dedi. Öte yandan Pekcan, "Türkiye gerçekten maske üreticisi bir ülke. İlave gümrük vergimiz vardı onu da kaldırdık. 13 firmadan 9’una fahiş fiyat cezası kesildi. 281 firmanın 191’ine fahiş fiyat cezası kesildi. Firmaları afişe etmedik, 2 Nisan’da yayınlanacak." açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs önlemlerine ilişkin katıldığı bir televizyon programında önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Pekcan'ın açıklamalardan öne çıkanlar şu şekilde;

Türkiye'ye gelmeden önce virüsün dünya ekonomisine etkilerini incelemek lazım. İnsan hayatı kadar ekonomiyi de etkiledi. İnsanların rutini, tüketim alışkanlıkları değişti. Bu pandeminin etkisini kontrol altına almadan göremeyeceğiz.

Sürekli aşağı yönlü revize var. Talebin azalması siparişlerin durması bizi de etkiledi. İran'a ihracatın yüzde 82 azaldığını görüyoruz. İhracatta azalma var. İspanya ve İtalya'ya yüzde 40 azalma var, Fransa'ya yüzde 32.5, İngiltere'ye yüzde 12 ihracat azalması var. İhracatta yüzde 17'lik düşüş bekliyoruz. Temassız ticaretle bunu kısa sürede toparlayacağız.

Rakamsal konuşmak için dünyada pandeminin kontrol altına alınması lazım. Bazı rakamlar konuşuluyor, ciddi revizeler var. İnşallah kontrol altına alabileceğimizi umuyoruz.

"2 NİSAN'DA YAYINLANACAK"

Türkiye gerçekten maske üreticisi bir ülke. İlave gümrük vergimiz vardı onu da kaldırdık. 13 firmadan 9'una fahiş fiyat cezası kesildi. 281 firmanın 191'ine fahiş fiyat cezası kesildi. Firmaları afişe etmedik, 2 Nisan'da yayınlanacak.

Maske üreticisi ve ihracatçısı bir ülkeyiz, hiçbir sıkıntı yok, üretim kapasitesini iki katına çıkarabilecek durumdayız. E-ticaret ve kargo teslimatı konusunda herhangi bir sıkıntı yok.



"BU AY İHRACATAMIZDA BİR MİKTAR..."

IMF Başkanı 2009'dan kririndne deaha büyük olduğunu söyledi. Avrupa Merkez Başkanı, AB'nin büyümesini revize etti.

Bütün bunlara baktığınızda biz bu yola iyi başladık. Ocak - şubat ihracatımız yüzde 4 arttı. Kapıların kapanması, Avrupa'nın durumu bizi de etkiledi. Mart ayında İran ihracatı yüzde 82 düştü. Irak'a ihracat yüzde 48'lere düştü. İspanya ve İtalya yüzde 40, Fransa 32,5, Almanya yüzde 14, Çin yüzde 19, İngiltere yüzde 12 düştü...

Bu ay ihracatamızda bir miktar düşme göreceğiz, yüzde 20'lerin altnda olacak. Yarın açıklayağız, yüzde 17'lerde olacak... Temazsız ticaretle toparlayacağız inşallah en kısa zamanda..."

Süreç devam ediyor ve süre daha devam edecek görünüyor. Salgının dünya ticaretine ve elbette bize etkisi ne olur? İhracat/ithalat hedefinde bir revizyon gerekiyor mu?

"Biraz daha beklememiz lazım. Rakamsal konuşabilmek için pandeminin dünyada kontrol altına alınması lazım. Bu olmadan, dünyada ekonomik, ticari ve yatırım ortamının verilerinin konuşulması erken olacak. Bazı rakamlarda ciddi revizeler var ama kontrol altına alabileceğiz..."

Corona virüs salgını G20 gündeminde de konuşuldu, görüşüldü. Etkiyi azaltmak için küresel ölçekte planlanan bir adım var mı?

"Burada da gündeme geldi. Cumhurbaşkanımız da liderler toplantısında altına çizmişlerdi. Bir kere korumacılık politikarından vazgeçilmeli. Adil ve serbest ticaretten yana olduğumuzu her zaman bildirdik. Bu doğrultuda görüşlerimizi paylaştık, genel olarak da aynı görüşler dile getirildi.

İçinde bulunduğumuz durumdan dolayı ülkelerin bazı ticari tedbirleri oldu. En azından bunların kısa süreli olması, şeffaf olması ve çok sert olmaması yönünde ortak karar çıktı. İki ay teknik gruplar çalışacaklar ve sonra G-20 ticaret ve yatırım bakanları toplanacak. Biz özellikle göçmenlerin ve yerinden edilmiş insanların pandemiden olumsuz etkilenmemesin altını çizdik..."

TEMASSIZ DIŞ TİCARET FAALİYETLERİNDE NASIL BİR İŞLEYİŞ VAR?

"G20'de anlattık bunu, çok da ilgi çekti. 1 Mart'ta Irak'la kapılar kapandığında bir çaresini bulacağız dedik. Dorse değişimi, konyteynır değişimi, şoför değişimi yapıyoruz. Tampon bölgede bizim şoförümüz bırakıyor, Irak tarafından şoför alıyor. Teslim alırken de dezenfekte edilip aynı şekilde yapılıyor.

İran'la tampon bölgemiz yok, onların da ihtiyaçları var. İran'a demiryoluyla Kapıköy'den temazsız vagon göderiyoruz. Lokomtifle vagonları itiriyoruz, karşı taraftan çekiyorlar. İnsan teması olmadan devam ediyoruz... Şu anda kapasiteyi iki katına çıkaracak güçteyiz. 80 vagonu hemen 150 vagona çıkarabiliriz...

İran bizim Orta Asya'ya açılan kapımızdı, bunu hemen Gürcistan'a kaydırdık. Kapıları 24 saat çalışır hale getirdik. Bakü-Tiflis-Kars demiryolu kapasitesini de artıracak güçteyiz, yeter ki talep olsun Üretici ve ihracatçılarımızı demiryolunu kullanmaya davet ediyorum..."