THY Yönetim Kurulu'nda değişiklik! Ogün Şanlıer'in yerine Melih Şükrü Ecertaş getirildi

Türk Hava Yolları’nın (THY) Yıllık Olağan Genel Kurulu, Genel Müdürlük Binası'nda bulunan VIP Salonu'unda yapıldı. THY yönetimi dışındaki hissedarların elektronik ortamda katıldığı Yıllık Olağan Genel Kurul'da THY Yönetim Kurulu Üyesi Ogün Şanlıer istifa ederken yerine Melih Ecertaş getirildi.

THY yönetimi dışındaki hissedarların elektronik ortamda katıldığı Yıllık Olağan Genel Kurul'da THY Yönetim Kurulu Üyesi Ogün Şanlıer istifa ederken yerine Melih Ecertaş getirildi.

THY'den konuya ilişkin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, ''Sayın Ogün Şanlıer'in 31.03.2020 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmesi sebebiyle, münhal bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine; Ana Sözleşmenin 10. Maddesi gereğince ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere, Sayın Melih Şükrü Ecertaş'ın Sermaye Piyasası Kurulu Bağımsızlık oluruna tabi olmak üzere bağımsız üye olarak atanmasına karar verilmiştir. Ortaklığımız Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak görev yapan Sayın Ogün Şanlıer'in istifası nedeni ile Sayın Melih Şükrü Ecertaş'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.

Melih Ecertaş kimdir?

1987 doğumlu Ecertaş, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2004 yılı mezunları arasında yer alıyor.

2009 yılında Beykent Üniversitesi İşletme ve Uluslararası Ticaret Bölümü'nden dereceyle mezun olan Melih Ecertaş, 2008 yılında Fulbright bursunu kazanarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde Yüksek Lisans yaptı.

2012'de AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliğine, 2014 yılında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan yardımcılığına, 2015'te İl Başkanlığı'na, 2015 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Merkez Gençlik Kolları 4. Olağan Kongresi ile Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçildi.

29 Mayıs 2017'de AK Parti MYK üyeliği görevine yeniden getirildi.

Halen gençlikle ilgili çeşitli STK'larda gönüllü faaliyetlerde bulunmaya devam eden Ecertaş, evli ve iki çocuk babasıdır.