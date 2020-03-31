THY Yönetim Kurulu'nda değişiklik! Ogün Şanlıer'in yerine Melih Şükrü Ecertaş getirildi
Türk Hava Yolları’nın (THY) Yıllık Olağan Genel Kurulu, Genel Müdürlük Binası'nda bulunan VIP Salonu'unda yapıldı. THY yönetimi dışındaki hissedarların elektronik ortamda katıldığı Yıllık Olağan Genel Kurul'da THY Yönetim Kurulu Üyesi Ogün Şanlıer istifa ederken yerine Melih Ecertaş getirildi.
THY yönetimi dışındaki hissedarların elektronik ortamda katıldığı Yıllık Olağan Genel Kurul'da THY Yönetim Kurulu Üyesi Ogün Şanlıer istifa ederken yerine Melih Ecertaş getirildi.
THY'den konuya ilişkin Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, ''Sayın Ogün Şanlıer'in 31.03.2020 tarihinde Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa etmesi sebebiyle, münhal bulunan Yönetim Kurulu Üyeliğine; Ana Sözleşmenin 10. Maddesi gereğince ilk Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere, Sayın Melih Şükrü Ecertaş'ın Sermaye Piyasası Kurulu Bağımsızlık oluruna tabi olmak üzere bağımsız üye olarak atanmasına karar verilmiştir. Ortaklığımız Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak görev yapan Sayın Ogün Şanlıer'in istifası nedeni ile Sayın Melih Şükrü Ecertaş'ın Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı ve Denetimden Sorumlu Komite Üyesi olarak atanmasına karar verilmiştir.'' ifadeleri kullanıldı.
Melih Ecertaş kimdir?
1987 doğumlu Ecertaş, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi 2004 yılı mezunları arasında yer alıyor.
2009 yılında Beykent Üniversitesi İşletme ve Uluslararası Ticaret Bölümü'nden dereceyle mezun olan Melih Ecertaş, 2008 yılında Fulbright bursunu kazanarak, Amerika Birleşik Devletleri'nde Yüksek Lisans yaptı.
2012'de AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliğine, 2014 yılında AK Parti İstanbul Gençlik Kolları İl Başkan yardımcılığına, 2015'te İl Başkanlığı'na, 2015 yılında Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Genel Merkez Gençlik Kolları 4. Olağan Kongresi ile Genel Merkez Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçildi.
29 Mayıs 2017'de AK Parti MYK üyeliği görevine yeniden getirildi.
Halen gençlikle ilgili çeşitli STK'larda gönüllü faaliyetlerde bulunmaya devam eden Ecertaş, evli ve iki çocuk babasıdır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Koronaya yakalanan işçi işten çıkarılır mı?
- Bakan Albayrak paylaştı: Kovid-19 gündemiyle toplandı
- Temel İhtiyaç Desteği adımına Katılım Finans Kurumları da katıldı
- Başkan Erdoğan müjdelemişti! Geri sayım başladı
- Türk Telekom'dan kampanyaya büyük destek
- Altın fiyatları ne olacak?
- Baykar CEO'su açıkladı: 2 ayda 5 bin tane üretilecek
- Doğalgaza zam yapılacak mı? İşte yanıtı
- Milli Dayanışma Kampanyası'na büyük destek! Her çalışanı adına...
- Hazineye ait tarım arazilerinden alınacak kiralar 6 ay ertelendi
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Türkiye güncel durum: 31 Mart Sağlık Bakanlığı Türkiye günlük koronavirüs tablosu: Kaç kişi öldü? Vaka sayısı...
- ŞOK'tan temizlik sürprizi! 1-7 Nisan 2020 ŞOK aktüel ürünler kataloğu dolu dolu! İşte ŞOK kataloğu...
- Altın fiyatları ne olacak? Uzmanlardan 'panik alım satım' uyarısı! İşte 31 Mart anlık altın fiyatları
- Yeni infaz düzenlemesi: Cinsel suçlarda ceza indirimi var mı? Uyuşturucu suçuna af var mı? | SON DAKİKA HABERLER
- Son dakika! İnfaz yasası detayları açıklandı! Mahkumlar ne zaman tahliye olacak? Af ve ceza indirimi çıktı mı?
- 1000 TL sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2 milyon haneye 1000 TL yardım kimleri kapsıyor?
- Son dakika: Sicil affı 2020 çıktı mı? Banka kredi sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte son durum...
- Son dakika: Ücretli öğretmen maaşları yatacak mı, kesilecek mi? Bakan Ziya Selçuk'tan ücret açıklaması
- O surede de geçiyor! Nasuh tevbesi ne demek? Nasuh tövbesi nedir, ne zaman yapılır?
- 10 ay 2.336 TL! İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları nelerdir?
- Temel ihtiyaç desteği kimler alabilir? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvuru şartları
- 31 Mart infaz yasası son durum: Mahkumlara af ve ceza indirimi Meclis'e ne zaman gelecek? Af çıktı mı?