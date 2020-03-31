Son dakika: Corona virüs nedeniyle internetten alışverişi de durdurdular! İşte o markalar
Son dakika haberine göre Koronavirüs salgını nedeniyle AVM'lerdeki mağazalarını kapatan markalar şimdi de online mağazalarını kapatmaya başladı. İşte o 3 marka...
AVM'lerdeki mağazaların ardından online satış mağazaları da koronavirüs nedeniyle kapatılmaya başladı. Öncelikle Mavi Jeans ve LC Waikiki öncülüğünde başlayan online mağaza kapatma Twigy ile devam etti.
Twigy 31 Mart 2020'den itibaren online satışlarını durduracağını, iadelerin ise 10 Nisan'a kadar kabul edileceğini bildirdi.
Mavi Jeans ise 29 Mart'ta online alışveriş sitesini kapattı ve iade süresini de sitenin açılmasıyla birlikte 90 gün olarak belirledi.
LC Waikiki de online mağazasını kapattığını, mevcut siparişlerin müşterilere gönderileceğini duyurdu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Bakan Selçuk duyurmuştu! Ödeme tarihleri belli oldu
- Sicil affı 2020 çıktı mı?
- Kredi kartı borcu olanlara müjde! O tarihe kadar...
- Temel ihtiyaç desteği kimler alabilir?
- Ücretli öğretmen maaşları yatacak mı?
- Bakanlık açıkladı! 6 bin 219 personel alınacak
- Merkez Bankası'ndan yeni korona tedbirleri!
- 10 ay 2.336 TL! İşte şartlar...
- Kamuya 6.219 ilave atama ne zaman?
- Başkan Erdoğan başlattı! Destek çığ gibi büyüyor
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Son dakika: Sicil affı 2020 çıktı mı? Banka kredi sicil affı Resmi Gazete'de yayımlandı mı? İşte son durum...
- Son dakika: Ücretli öğretmen maaşları yatacak mı, kesilecek mi? Bakan Ziya Selçuk'tan ücret açıklaması
- O surede de geçiyor! Nasuh tevbesi ne demek? Nasuh tövbesi nedir, ne zaman yapılır?
- 10 ay 2.336 TL! İşsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? 2020 İŞKUR işsizlik maaşı şartları nelerdir?
- Temel ihtiyaç desteği kimler alabilir? 2020 Ziraat, Halkbank, Vakıfbank 6 ay ödemesiz kredi başvuru şartları
- 31 Mart infaz yasası son durum: Mahkumlara af ve ceza indirimi Meclis'e ne zaman gelecek? Af çıktı mı?
- 62 kurumu 6.219 kamu personeli alınacak! 2020 kamuya ilave atama ne zaman? Şartlar neler?
- İstanbul elektrik arıza kesintisi programı: 31 Mart BEDAŞ İstanbul'da elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek?
- 31 Mart EBA TV ders tekrarları izle! EBA TV İlkokul, Ortaokul ve Lise ders tekrarı videoları tek parça
- Son dakika: KYK mart ayı yurt ücreti geri ödenecek mi? 2020 KYK kredi ve burs ödemeleri kesilecek mi?
- Altın alınır mı, satılır mı? Uzmanlardan dikkat çeken altın fiyatları yorumu! Gram, çeyrek altın ne olur?
- Başkan Erdoğan Ulusa Sesleniş konuşması ne zaman? 30 Mart Başkan Erdoğan saat kaçta açıklama yapacak?