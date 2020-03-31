31 Mart 2020, Salı
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Son dakika: Corona virüs nedeniyle internetten alışverişi de durdurdular! İşte o markalar

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.03.2020
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KORONA DARBESİ! İNTERNETTEN ALIŞVERİŞİ DE DURDURDULAR

Son dakika haberine göre Koronavirüs salgını nedeniyle 'lerdeki mağazalarını kapatan markalar şimdi de mağazalarını kapatmaya başladı. İşte o 3 marka...

'lerdeki mağazaların ardından satış mağazaları da koronavirüs nedeniyle kapatılmaya başladı. Öncelikle ve Waikiki öncülüğünde başlayan online mağaza kapatma Twigy ile devam etti.

Twigy 31 Mart 2020'den itibaren online satışlarını durduracağını, iadelerin ise 10 Nisan'a kadar kabul edileceğini bildirdi.

Mavi Jeans ise 29 Mart'ta online alışveriş sitesini kapattı ve iade süresini de sitenin açılmasıyla birlikte 90 gün olarak belirledi.

de online mağazasını kapattığını, mevcut siparişlerin müşterilere gönderileceğini duyurdu.

Son dakika: Mağazalar kapandı mı? Corona virüsü nedeniyle kapanan mağazalar hangileri? SON DAKİKA: MAĞAZALAR KAPANDI MI? CORONA VİRÜSÜ NEDENİYLE KAPANAN MAĞAZALAR HANGİLERİ?

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