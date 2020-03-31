Son dakika: Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzin ve motorine dev indirim geliyor
Suriye ve Rusya arasında yaşanan petrol savaşı sonrası petrol fiyatları tarihi düşüş yaşıyor. Bu durum Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıyor. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruş, benzinde 10 kuruş indirim bekleniyor.
Petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren indirim yapılması bekleniyor. Benzinde 10, motorinde ise 8 kuruşluk indirim öngörülüyor.
İndirimin bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.
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