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Son dakika:  Araç sahiplerini sevindirecek haber! Benzin ve motorine dev indirim geliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 31.03.2020 Güncelleme Tarihi: 31.03.2020
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ARAÇ SAHİPLERİNİ SEVİNDİRECEK HABER! DEV İNDİRİM GELİYOR

ve arasında yaşanan savaşı sonrası petrol fiyatları tarihi düşüş yaşıyor. Bu durum 'deki akaryakıt fiyatlarına da indirim olarak yansıyor. Bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorinde 8 kuruş, benzinde 10 kuruş indirim bekleniyor.

fiyatlarındaki düşüş nedeniyle ve motorin fiyatlarında bu gece yarısından itibaren indirim yapılması bekleniyor. Benzinde 10, motorinde ise 8 kuruşluk indirim öngörülüyor.

İndirimin bu gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıması bekleniyor.

Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha! Petrol fiyatlarındaki düşüş vatandaşa yaradı SON DAKİKA: BENZİN VE MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA! PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ VATANDAŞA YARADI
Sürücüler dikkat! Benzin ve motorine bir indirim daha SÜRÜCÜLER DİKKAT! BENZİN VE MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA

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