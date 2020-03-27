Türk Hava Yolları duyurdu! New York'a uçuşlar durduruldu
Türk Hava Yolları (THY) yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında bir bölgeye daha uçuşları durdurdu. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından New York'a yapılacak uçuşların iptal edildiğini açıkladı.
Türk Hava Yollar (THY) yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde bir bölgeye daha uçuşları durdurdu.
Türk Hava Yollar Genel Müdürü Bilal Ekşi sosyal medya hesabından New York hattının iptal edildiğini açıkladı.
Bilal Ekşi Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Son güncelleme: 27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 17 Nisan 2020 tarihine kadar sadece sınırlı dış hatta seferler devam edecek olup; bu hatlar için güncel durumu aşağıdaki adresten takip ediniz.
Buna göre Newyork hattı iptal edilmiştir. "
Türk Hava Yolları'nın resmi internet sitesinde ise konuya ilişkin şu açıklamalara yer verildi:
KORONAVİRÜS KAYNAKLI UÇUŞ İPTALLERİ
Yeni koronavirüs (COVID-19) küresel salgını sebebiyle bazı ülkelere gerçekleştirdiğimiz uçuşlarda değişiklikler meydana gelmiştir.
27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla Şikago, Washington, Hong Kong, Moskova ve Addis Ababa dışındaki tüm dış hat seferlerimiz 17 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulacaktır.
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