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Son dakika: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri ne kadar oldu?

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.03.2020
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MERKEZ BANKASI'NIN TOPLAM REZERVLERİ NE KADAR OLDU?

Son dakika ekonomi haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () toplam rezervleri, geçen hafta 10 milyar 717 milyon dolar azalarak 93 milyar 448 milyon dolara geriledi.

SON DAKİKA. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası () tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 20 Mart'ta Merkez Bankası brüt rezervleri, 7 milyar 332 milyon dolar azalışla 65 milyar 143 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 13 Mart'ta 72 milyar 475 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 3 milyar 385 milyon dolar azalarak 31 milyar 690 milyon dolardan 28 milyar 305 milyon dolara düştü.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 10 milyar 717 milyon dolar azalışla 104 milyar 165 milyon dolardan 93 milyar 448 milyon dolara düştü.

TCMB REZERVLERİ TARİHLER İTİBARIYLA ŞÖYLE (MİLYON DOLAR):

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