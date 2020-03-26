Son dakika: Merkez Bankası'nın toplam rezervleri ne kadar oldu?
Son dakika ekonomi haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 10 milyar 717 milyon dolar azalarak 93 milyar 448 milyon dolara geriledi.
SON DAKİKA. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 20 Mart'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 7 milyar 332 milyon dolar azalışla 65 milyar 143 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 13 Mart'ta 72 milyar 475 milyon dolar seviyesindeydi.
Söz konusu dönemde altın rezervleri, 3 milyar 385 milyon dolar azalarak 31 milyar 690 milyon dolardan 28 milyar 305 milyon dolara düştü.
Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 10 milyar 717 milyon dolar azalışla 104 milyar 165 milyon dolardan 93 milyar 448 milyon dolara düştü.
TCMB REZERVLERİ TARİHLER İTİBARIYLA ŞÖYLE (MİLYON DOLAR):
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Çin ile 5 milyar dolarlık anlaşma! İmzalar atıldı
- 1000 tl sosyal yardım ne zaman yatacak?
- Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 tercih kılavuzu
- Devletten 1825 TL destek! İşte şartlar...
- Elektriğe zam gelecek mi? EPDK Başkanı açıkladı!
- Bakan Pekcan açıkladı! Fahiş fiyat artışına rekor ceza
- Bakan açıkladı: Ödemeler yarın başlıyor
- Bakan Albayrak: Türkiye ile Çin arasında anlaşma sağlandı
- Son dakika: TOKİ'den taksit kararı!
- Hastanelere işçi alımı şartları neler?
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- EBA TV Lise tekrarı izle: 9, 10, 11, 12. sınıf EBA TV ders tekrarları videoları canlı izle
- EBA TV Ortaokul tekrarı izle: 5, 6, 7, 8. sınıf EBA TV ders tekrarları videoları canlı izle
- EBA TV İlkokul tekrarı izle: 1, 2, 3, 4. sınıf EBA TV ders tekrarları videoları canlı izle
- Son dakika: Pazarlar açık mı, kapalı mı? Corona virüsü nedeniyle semt pazarları kapatılacak mı?
- YÖK'ten son dakika YKS açıklaması: YKS tarihi ertelendi mi? Üniversite sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?
- Sosyal yardım sorgulama sayfası: 1000 TL yardım ne zaman yatacak? 1000 TL sosyal yardım desteği kimlere verilir?
- EBA TV canlı izle: İlkokul, Ortaokul, Lise TRT EBA TV canlı yayın ders programı ve frekans bilgileri
- Devletten 1825 TL destek! Kısa çalışma ödeneği başvuru şartları neler? 2020 İŞKUR başvuru formu
- Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/5 tercih kılavuzu: 18 bin sözleşmeli personel alımı kadro dağılımı ve başvuru şartları
- İŞKUR 14 bin sürekli işçi alımı şartları! 2020 Sağlık Bakanlığı temizlik, güvenlik görevlisi başvuru nasıl yapılır?
- ÖSYM Sağlık Bakanlığı tercihleri nasıl yapılır? | Hemşire, Ebe, sağlık personeli alımı başvuru şartları neler?
- TUS kontenjanları ve taban puanları! 2020 ÖSYM TUS tercihleri ne zaman, nasıl yapılır?