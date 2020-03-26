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Yargıtay'dan koronavirüs önlemi! Duruşma ve müzakerelere erteleme geldi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.03.2020
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YARGITAY'DAN KORONAVİRÜS ÖNLEMİ!

Son dakika haberi...  Başkanı başkanlığında toplanan Yargıtay Başkanlar Kurulu kararıyla müzakereler 'a, duruşmalar 'a kadar ertelendi.

Başkanlar Kurulu kararıyla müzakereler 'a, duruşmalar 'a kadar ertelendi.

Yargıtay Başkanlar Kurulu, Türkiye Büyük Millet Meclisinde () kabul edilen ve adli konulara ilişkin sürelerin 30 Nisan'a kadar ertelenmesini öngören Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun kapsamında, Yargıtay Başkanı başkanlığında toplandı.

Kurul, müzakereleri 17 Nisan'a, duruşmaları ise 30 Nisan'a kadar erteleme kararı aldı.

Kanun ile yeni tip koronavirüsün Türkiye'de görülmesi sebebiyle yargı alanında hak kayıplarını önlemek amacıyla dava açma, icra takibi başlatma, başvuru, şikayet, itiraz, ihbar, bildirim, ibraz, zaman aşımı ve hak düşürücü süreler de dahil olmak üzere tüm adli süreler 30 Nisan'a kadar durdurulmuştu.

Bu kapsamda, duruşma ve müzakerelerin ertelenmesine yönelik ilk derece yargıda Hakimler ve Savcılar Kuruluna (HSK), yüksek yargıda ise Yargıtay ve Danıştaya yetki verilmişti.

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