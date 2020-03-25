Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklama: “İş’e Devam Desteği” başlatıyoruz!
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı son dakika açıklamasında, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için “İş’e Devam Desteği” başlatıyoruz. Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak." dedi.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı son dakika açıklamasında, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için "İş'e Devam Desteği" başlatıyoruz." dedi.
"ŞARTIMIZ İSTİHDAMIN KORUNMASI"
Bakan Albayrak mesajında ayrıca, "Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Bakan Berat Albayrak, kritik haberle ilgili bir de açıklayıcı grafiğe yer verdi.
SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA: “İŞ’E DEVAM DESTEĞİ” BAŞLATIYORUZ! | VİDEO
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