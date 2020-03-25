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Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklama: “İş’e Devam Desteği” başlatıyoruz!

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA: “İŞ’E DEVAM DESTEĞİ” BAŞLATIYORUZ!

Twitter'dan yaptığı son dakika açıklamasında, " Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için “İş’e ” başlatıyoruz. Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak." dedi.

Twitter'dan yaptığı son dakika açıklamasında, " Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için "İş'e " başlatıyoruz." dedi.



"ŞARTIMIZ İSTİHDAMIN KORUNMASI"

Bakan Albayrak mesajında ayrıca, "Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bakan Berat Albayrak, kritik haberle ilgili bir de açıklayıcı grafiğe yer verdi.
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklama: “İş’e Devam Desteği” başlatıyoruz! | VİDEO SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN FLAŞ AÇIKLAMA: “İŞ’E DEVAM DESTEĞİ” BAŞLATIYORUZ! | VİDEO

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