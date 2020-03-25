25 Mart 2020, Çarşamba
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Son dakika: Sağlık Bakanı Koca 32 bin kadro müjdesi vermişti! Tarih belli oldu

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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BAKAN KOCA AÇIKLADI! TARİH BELLİ OLDU

Son dakika haberine göre , bakanlığa, 11 bini hemşire 1600'ü ebe, 4687'si sağlık teknisyeni olmak üzere 18 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 14 bin sürekli işçi alınacağını açıkladı. Koca, "Başvurular, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu’nun üzerinden yapılacak." dedi.

, Bakanlığa alınacak 32 bin personele ilişkin ayrıntıları açıkladı.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle:

''Koronavirüs salgını ile mücadele ettiğimiz bugünlerde sağlık ordumuzu güçlendiriyoruz.

Bakanlığımız taşra teşkilatı hizmet birimlerinde edilmek üzere, puanına göre tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 18 bin sözleşmeli sağlık personeli alıyoruz.

11.000'i Hemşire, 1.600'ü Ebe ve 4.687'si Sağlık Teknisyeni/Sağlık Teknikeri olmak üzere Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Biyolog, Odyolog, Çocuk Gelişimcisi, Diyetisyen, Fizyoterapist, İş ve Uğraşı Terapisti, Dil ve Konuşma Terapisti, Perfüzyonist ve Sağlık Fizikçisi unvanlarında sağlık meslek mensubu alıyoruz.

Bakan Fahrettin Koca açıkladı! On binlerce sağlık personeli alınacak |Video BAKAN FAHRETTİN KOCA AÇIKLADI! ON BİNLERCE SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK |VİDEO

TERCİHLER 26 MART'TA BAŞLIYOR
, ÖSYM'nin üzerinden yayınlandıktan sonra adaylarımız tercihlerini 26 Mart– 1 Nisan 2020 tarihleri arasında yapabilecek.

Duyurular için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM adresini takip ediniz.

Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14.000 sürekli işçi istihdamı yapılacaktır.

BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

Başvurular, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak.

Bu atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.''

Son dakika: Sağlık Bakanı Koca açıkladı! 32 bin sağlık personeli alınacak SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANI KOCA AÇIKLADI! 32 BİN SAĞLIK PERSONELİ ALINACAK
Son dakika: Sağlık Bakanlığı 32 bin personel alımı tarihi ne zaman? Şartlar ve kadro dağılımı açıklandı mı? SON DAKİKA: SAĞLIK BAKANLIĞI 32 BİN PERSONEL ALIMI TARİHİ NE ZAMAN? ŞARTLAR VE KADRO DAĞILIMI AÇIKLANDI MI?

Duyurular için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve ÖSYM internet adresini takip ediniz.

Ayrıca, temizlik hizmetleri, koruma ve güvenlik hizmetleri ve klinik destek elemanı olarak diğer hizmetlerde görev yapmak üzere toplam 14.000 sürekli işçi istihdamı yapılacaktır.

Başvurular, 26 Mart– 30 Mart 2020 tarihleri arasında Türkiye İş Kurumu'nun internet sitesi üzerinden yapılacak.

Bu atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasında önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

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