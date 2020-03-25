Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş açıklama: “İş’e Devam Desteği” başlatıyoruz! | VİDEO

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı son dakika açıklamasında, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için “İş’e Devam Desteği” başlatıyoruz. Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak." dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan yaptığı son dakika açıklamasında, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, kamu bankalarımız ve katılım finans kuruluşlarımızla; tüm sektörlerimiz, tüm firmalarımız için "İş'e Devam Desteği" başlatıyoruz." dedi.Bakan Albayrak mesajında ayrıca, "Hazine destekli KGF kefaleti sağlanan bu destek için şartımız istihdamın korunması olacak." ifadelerini kullandı.Öte yandan Bakan Berat Albayrak, kritik haberle ilgili bir de açıklayıcı grafiğe yer verdi.