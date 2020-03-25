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Bakan Pekcan duyurdu! Temassız gerçekleştiriliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 25.03.2020 Güncelleme Tarihi: 25.03.2020
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BAKAN DUYURDU! TEMASSIZ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Ticaret Bakanı Ruhsar , "’a , kapılarında konteyner, dorse ve şoför değişimiyle 'temassız' gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.

Ticaret Bakanı Ruhsar Cin'den dünyaya yayılan ve son olarak ülkemizde de görülen ayrıca komşu 'ta da vakaların olduğu koronavirüse karşı sınır kapılarında alınan tedbirlerle ilgili önemli bir açıklama yaptı.

TEMASSIZ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

, "Irak'a ihracat, Habur–İbrahim Halil Gümrük kapılarında tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimiyle 'temassız' gerçekleştiriliyor." dedi.

"868 TIR GİRİŞİ OLDU"

Ticaret Bakanı Pekcan, "Habur Gümrük Kapısı'ndan temassız ihracat kapsamında 24 Mart itibarıyla 1072 TIR çıkışı, 868 TIR girişi oldu." İfadelerini kullandı.

Son dakika: Bakan Pekcan duyurdu: Tıbbi maske ithalatında vergi sıfırlandı SON DAKİKA: BAKAN PEKCAN DUYURDU: TIBBİ MASKE İTHALATINDA VERGİ SIFIRLANDI
Son dakika: Bakan Pekcan açıkladı! Ambalajsız meyve ve sebzeler için flaş karar SON DAKİKA: BAKAN PEKCAN AÇIKLADI! AMBALAJSIZ MEYVE VE SEBZELER İÇİN FLAŞ KARAR
Ticaret Bakanı Bakan Ruhsar Pekcan açıkladı! Zorunlu hale getiriyoruz TİCARET BAKANI BAKAN RUHSAR PEKCAN AÇIKLADI! ZORUNLU HALE GETİRİYORUZ

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