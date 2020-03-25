Bakan Pekcan duyurdu! Temassız gerçekleştiriliyor
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Irak’a ihracat, Habur–İbrahim Halil Gümrük kapılarında tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimiyle 'temassız' gerçekleştiriliyor." ifadelerini kullandı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Cin'den dünyaya yayılan ve son olarak ülkemizde de görülen ayrıca komşu Irak'ta da vakaların olduğu koronavirüse karşı sınır kapılarında alınan tedbirlerle ilgili önemli bir açıklama yaptı.
TEMASSIZ GERÇEKLEŞTİRİLİYOR
Bakan Pekcan, "Irak'a ihracat, Habur–İbrahim Halil Gümrük kapılarında tampon bölgede konteyner, dorse ve şoför değişimiyle 'temassız' gerçekleştiriliyor." dedi.
"868 TIR GİRİŞİ OLDU"
Ticaret Bakanı Pekcan, "Habur Gümrük Kapısı'ndan temassız ihracat kapsamında 24 Mart itibarıyla 1072 TIR çıkışı, 868 TIR girişi oldu." İfadelerini kullandı.
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