Son dakika: Patatesin fiyatı neden arttı? Açıklama geldi...

Son dakika haberi... Corona virüs nedeni ile pazarda ve marketlerde fiyat artışları yaşanıyor. Patates ve soğan toptancılarının fiyatı yükseltmesi ile pazarda patatesin fiyatı 4 lirayı geçti. Peki, vatandaşın rağbet gösterdiği patatesin fiyatının gerçek artış sebebi ne? İşte yanıtı...

Patatesin fiyatı neden yükselişe geçti? bu soru ile ilgili yanıt geldi. Düzce 'de semt pazarında geçtiğimiz haftalarda 2,5 lira olan patatesin fiyatı 4 liraya çıktı. Pazarcı esnafı fiyatların çıkmasının arz ve talepten kaynaklandığını belirterekdedi.

"FİYATLAR ARTTI OLAN TÜKETİCİYE OLDU"



Esnaf Batuhan Yangaz ise 1 hafta içerisinde patates fiyatlarının ikiye katlandığını ifade ederek "Patates, soğan geçen haftaya göre yaklaşık 2,5 liraya sattığımız malları bu hafta 5 liraya satıyoruz. Korona virüs'ten dolayı gıda sektöründeki mallara talep çoğaldı bu yüzden fiyatlar arttı. Şu anda yeterince mal var. Elinde malı olan insanlarda haliyle bu durumu fırsat haline çevirdi ve bu durumu tüketiciye yansıttı" dedi.







Vatandaşlarda fiyatların çıkmasına tepki gösterdiler.



