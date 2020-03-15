Ticaret Bakanı Bakan Ruhsar Pekcan açıkladı! Zorunlu hale getiriyoruz
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Yeni Ürün Güvenliği Kanunu ile tüketicilerimizi güvensiz ürüne karşı koruyacak ve güvensiz üründen kaynaklı mağduriyetlerini ivedilikle giderilecek çok önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Güvensiz ürünlerin tüketiciden geri çağrılmasını zorunlu hale getiriyoruz" dedi.Bakan Ruhsar Pekcan, '15 Mart Dünya Tüketiciler Günü' nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, günümüzde ürün ve hizmet çeşitliliği artışına paralel tüketimin de arttığını bildirdi.
Sürdürülebilir kalkınmayı ve refahı sağlamak için bilinçli tüketim ve tüketicinin korunmasının her geçen gün daha da önem kazandığını kaydeden Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak tüketicinin korunması mevzuatımızı, ekonominin dinamik yapısına uygun biçimde yeniliyor, tüketicilerimizin mağdur olmaması için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Vatandaşımızın mağduriyet yaşadığı durumlarda da bunlara çözüm sağlayacak faaliyetleri etkin bir şekilde yürütüyoruz. Bununla birlikte tüketicilerimizin bilinç düzeyini artırmak ve bilinçli tüketim anlayışını toplumumuzda yaygınlaştırmak için gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.
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