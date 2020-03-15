15 Mart 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

Ticaret Bakanı Bakan Ruhsar Pekcan açıkladı! Zorunlu hale getiriyoruz

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.03.2020 Güncelleme Tarihi: 15.03.2020
ABONE OL
BAKAN AÇIKLADI! ZORUNLU HALE GETİRİYORUZ

, "Yeni Ürün Güvenliği Kanunu ile tüketicilerimizi güvensiz ürüne karşı koruyacak ve güvensiz üründen kaynaklı mağduriyetlerini ivedilikle giderilecek çok önemli düzenlemeleri hayata geçiriyoruz. Güvensiz ürünlerin tüketiciden geri çağrılmasını zorunlu hale getiriyoruz" dedi.

, '15 Mart Dünya Tüketiciler Günü' nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, günümüzde ürün ve hizmet çeşitliliği artışına paralel tüketimin de arttığını bildirdi.

Sürdürülebilir kalkınmayı ve refahı sağlamak için bilinçli tüketim ve tüketicinin korunmasının her geçen gün daha da önem kazandığını kaydeden Bakan Selçuk, "Bakanlık olarak tüketicinin korunması mevzuatımızı, ekonominin dinamik yapısına uygun biçimde yeniliyor, tüketicilerimizin mağdur olmaması için gerekli tüm önlemleri alıyoruz. Vatandaşımızın mağduriyet yaşadığı durumlarda da bunlara çözüm sağlayacak faaliyetleri etkin bir şekilde yürütüyoruz. Bununla birlikte tüketicilerimizin bilinç düzeyini artırmak ve bilinçli tüketim anlayışını toplumumuzda yaygınlaştırmak için gayret gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA