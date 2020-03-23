TBMM'de görüşülen kanun teklifinde 'koronavirüs' düzenlemesi
TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden ekonomik düzenlemeler içeren kanun teklifine koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yeni maddeler ekleneceği öğrenildi. Buna göre İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişiklikle çalışanlarda aranan prim gün ödeme süresinin 600 günden aşağıya çekilmesi öngörülüyor.
TBMM Genel Kurulu'nda ekonomi alanında düzenlemeler içeren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine yarın devam edilecek.
Teklife, Corona Virüs ile mücadele kapsamında yeni maddelerin ekleneceği belirtildi. AK Parti'nin muhalefet partileriyle yaptığı görüşmeler sonunda kanun teklifine eklenecek maddeler arasında kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenleme yer alacak.
İŞSİZLİK SİGORTASI…
Buna göre İşsizlik Sigortası Kanunu'nda yapılacak değişiklikle çalışanlarda aranan prim gün ödeme süresinin 600 günden aşağıya çekilmesi öngörülüyor.
3 YILDA BORCUNU ÖDEME İMKANI VERİLECEK
Yine teklife eklenecek madde ile karşılıksız ve sahte çekten hapis cezası alanlara 3 yılda borcunu ödeme imkanı verilecek. Borçlu tanınan sürede borcunu ödemezse hapis cezası yeniden gündeme gelecek. Çek sahibi, tutarın en az yüzde 10'unu hemen, kalanını 3 yıl içinde ödeyecek.
'SİCİL AFFI'NIN TEKLİFE EKLENMESİ BEKLENİYOR
Kredi borcu yüzünden kara listeye giren kişi ve firmalar için de 'sicil affı'nın teklife eklenmesi bekleniyor. Düzenleme ile kara listeye girenlerin bankalardan kredi çekmelerinin önünü kesen hukuki engellerin kaldırılması öngörülüyor.
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