23 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

TBMM'de görüşülen kanun teklifinde 'koronavirüs' düzenlemesi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
ABONE OL
KANUN TEKLİFİNE KORONA AYARI! İŞSİZLİK SİGORTASI...

'nda görüşmeleri devam eden ekonomik düzenlemeler içeren kanun teklifine koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında yeni maddeler ekleneceği öğrenildi. Buna göre 'nda yapılacak değişiklikle çalışanlarda aranan prim gün ödeme süresinin 600 günden aşağıya çekilmesi öngörülüyor.

'nda ekonomi alanında düzenlemeler içeren 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi'nin görüşmelerine yarın devam edilecek.

Teklife, Corona Virüs ile mücadele kapsamında yeni maddelerin ekleneceği belirtildi. 'nin muhalefet partileriyle yaptığı görüşmeler sonunda kanun teklifine eklenecek maddeler arasında kısa çalışma ödeneğine ilişkin düzenleme yer alacak.

İŞSİZLİK SİGORTASI…

Buna göre 'nda yapılacak değişiklikle çalışanlarda aranan prim gün ödeme süresinin 600 günden aşağıya çekilmesi öngörülüyor.

3 YILDA BORCUNU ÖDEME İMKANI VERİLECEK

Yine teklife eklenecek madde ile karşılıksız ve sahte çekten hapis cezası alanlara 3 yılda borcunu ödeme imkanı verilecek. Borçlu tanınan sürede borcunu ödemezse hapis cezası yeniden gündeme gelecek. Çek sahibi, tutarın en az yüzde 10'unu hemen, kalanını 3 yıl içinde ödeyecek.

'SİCİL AFFI'NIN TEKLİFE EKLENMESİ BEKLENİYOR

Kredi borcu yüzünden kara listeye giren kişi ve firmalar için de 'sicil affı'nın teklife eklenmesi bekleniyor. Düzenleme ile kara listeye girenlerin bankalardan kredi çekmelerinin önünü kesen hukuki engellerin kaldırılması öngörülüyor.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan açıkladı! Korona üç yolla bitebilir PROF. DR. MEHMET CEYHAN AÇIKLADI! KORONA ÜÇ YOLLA BİTEBİLİR
Çağlayan Adliyesi'nde korona alarmı! Hakimin testi pozitif çıktı ÇAĞLAYAN ADLİYESİ'NDE KORONA ALARMI! HAKİMİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI
İtalya'da kan donduran iddia: 60 yaş üstü korona hastaları tedavi dışı bırakıldı İTALYA'DA KAN DONDURAN İDDİA: 60 YAŞ ÜSTÜ KORONA HASTALARI TEDAVİ DIŞI BIRAKILDI
Korona sebebiyle yollar boş kaldı! Trafik yoğunluğu yüzde 10’lara düştü KORONA SEBEBİYLE YOLLAR BOŞ KALDI! TRAFİK YOĞUNLUĞU YÜZDE 10’LARA DÜŞTÜ

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA