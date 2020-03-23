23 Mart 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Araç sahiplerini sevindirecek haber! Bir büyük indirim daha geliyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 23.03.2020 Güncelleme Tarihi: 23.03.2020
ABONE OL
BİR BÜYÜK İNDİRİM DAHA GELİYOR

'in son toplantısından üretim kısıtlamasına yönelik karar çıkmamasının ardından fiyatlarında meydana gelen rekor düşüşle birlikte benzinde 4 motorinde ise 3 defa gerçekleşen bu kez de 'ye geliyor. Sektör uzmanları, ay sonu itibariyle otogaz fiyatlarında 70 kuruşluk büyük bir indirimin ortaya çıktığını belirtiyor. İndirim ile 'da litresi 3,90'dan satılan LPG 3,20'e kadar gerileyecek.

ve OPEC dışı bazı ham üreticisi ülkelerin 6 Mart'ta 'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda üretim kesintisi kararı alamamasının ardından tarihi düşüşler yaşayarak son 4 yılın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatlarının iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına yansıması devam ediyor.

İki hafta içerisinde benzine 4, motorine ise 3 defa gelen büyük indirimlerin son adresi oldu.

70 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR
Yeni Şafak'ın haberine göre Petrol fiyatlarının 25 doların da altına inmesiyle birlikte LPG fiyatının baz alındığı Cezayir-Sonatrach fiyatlamasında da düşüş olduğunu kaydeden sektör uzmanlarının yaptıkları açıklamada düşen petrol fiyatları ile ortaya çıkan maliyet düşüşünün LPG fiyatlarında dolarda ve ay sonuna kadar ürün fiyatında aşırı bir değişim olmadığı takdirde 60-70 kuruşluk bir indirim ihtimalini ortaya çıkardığını belirtiyor.

NİSANIN İLK HAFTASI YANSIYACAK
Akaryakıt fiyatlarındaki gibi indirimin bugünden yarına yapılmayacağını da belirten sektör uzmanları, LPG'de beklenen büyük indirimin ay sonunda gerçekleşeceğini ve nisan ayının ilk haftası pompa fiyatlarına yansıyabileceğine vurgu yapıyor.

RAKAMLAR DEĞİŞEBİLİR
Sektör uzmanları otogaz fiyatlarındaki 60-70 kuruşluk büyük indirimin bugünkü gelişmeler ve döviz kurları üzerinden hesaplandığında ortaya çıktığını bu rakamın ilerleyen günlerde değişebileceğinin de altını çiziyor.

OLASI İNDİRİM SONRASI RAKAMLAR
Söz konusu indirimin bahsedilen oranlarda gerçekleşmesi halinde 'da litresi 3,90'dan satılan LPG fiyatları 3,20'e kadar gerileyecekken, 'da 3,27 liraya, 'de ise 3,20'e gerileyecek.

Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşün ardından gerçekleşen 4 ile İstanbul'da benzinin litre fiyatı 5 lira 16 kuruşa, 3 büyük indirim alan motorinin fiyatı ise 5 lira 27 kuruş seviyesine kadar inmiş oldu.

Son dakika: Benzin ve motorine bir indirim daha! Petrol fiyatlarındaki düşüş vatandaşa yaradı SON DAKİKA: BENZİN VE MOTORİNE BİR İNDİRİM DAHA! PETROL FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞ VATANDAŞA YARADI
Son dakika: Motorinde dizel yeni indirim! Benzin ve motorinde dizel indirimler devam edecek mi? | Video SON DAKİKA: MOTORİNDE (DİZEL) YENİ İNDİRİM! BENZİN VE MOTORİNDE (DİZEL) İNDİRİMLER DEVAM EDECEK Mİ? | VİDEO

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER EKONOMİ HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA