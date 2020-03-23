Araç sahiplerini sevindirecek haber! Bir büyük indirim daha geliyor
OPEC'in son toplantısından üretim kısıtlamasına yönelik karar çıkmamasının ardından petrol fiyatlarında meydana gelen rekor düşüşle birlikte benzinde 4 motorinde ise 3 defa gerçekleşen büyük indirim bu kez de LPG'ye geliyor. Sektör uzmanları, ay sonu itibariyle otogaz fiyatlarında 70 kuruşluk büyük bir indirimin ortaya çıktığını belirtiyor. İndirim ile İstanbul'da litresi 3,90'dan satılan LPG 3,20'e kadar gerileyecek.
OPEC ve OPEC dışı bazı ham petrol üreticisi ülkelerin 6 Mart'ta Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenledikleri toplantıda üretim kesintisi kararı alamamasının ardından tarihi düşüşler yaşayarak son 4 yılın en düşük seviyelerine gerileyen petrol fiyatlarının iç piyasadaki akaryakıt fiyatlarına yansıması devam ediyor.
İki hafta içerisinde benzine 4, motorine ise 3 defa gelen büyük indirimlerin son adresi LPG oldu.
70 KURUŞ İNDİRİM BEKLENİYOR
Yeni Şafak'ın haberine göre Petrol fiyatlarının 25 doların da altına inmesiyle birlikte LPG fiyatının baz alındığı Cezayir-Sonatrach fiyatlamasında da düşüş olduğunu kaydeden sektör uzmanlarının yaptıkları açıklamada düşen petrol fiyatları ile ortaya çıkan maliyet düşüşünün LPG fiyatlarında dolarda ve ay sonuna kadar ürün fiyatında aşırı bir değişim olmadığı takdirde 60-70 kuruşluk bir indirim ihtimalini ortaya çıkardığını belirtiyor.
NİSANIN İLK HAFTASI YANSIYACAK
Akaryakıt fiyatlarındaki gibi indirimin bugünden yarına yapılmayacağını da belirten sektör uzmanları, LPG'de beklenen büyük indirimin ay sonunda gerçekleşeceğini ve nisan ayının ilk haftası pompa fiyatlarına yansıyabileceğine vurgu yapıyor.
RAKAMLAR DEĞİŞEBİLİR
Sektör uzmanları otogaz fiyatlarındaki 60-70 kuruşluk büyük indirimin bugünkü gelişmeler ve döviz kurları üzerinden hesaplandığında ortaya çıktığını bu rakamın ilerleyen günlerde değişebileceğinin de altını çiziyor.
OLASI İNDİRİM SONRASI RAKAMLAR
Söz konusu indirimin bahsedilen oranlarda gerçekleşmesi halinde İstanbul'da litresi 3,90'dan satılan LPG fiyatları 3,20'e kadar gerileyecekken, Ankara'da 3,27 liraya, İzmir'de ise 3,20'e gerileyecek.
Petrol fiyatlarındaki tarihi düşüşün ardından gerçekleşen 4 büyük indirim ile İstanbul'da benzinin litre fiyatı 5 lira 16 kuruşa, 3 büyük indirim alan motorinin fiyatı ise 5 lira 27 kuruş seviyesine kadar inmiş oldu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER EKONOMİ HABERLERİ
- Koronavirüs bu sektörü vurmadı! Artış yaşandı
- Mısırlı General koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
- THY'den bilet iadeleri için kritik açıklama
- İş Bankası'ndan koronavirüs tedbiri
- Bakan Albayrak'ın müjdesini vermişti: 2000 kadro...
- İçişleri Bakanlığından personel alımı
- Hazine taşınmazlarından kira alınmayacak
- THY'den koronavirüsle mücadele açıklaması
- Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi
- Resmi Gazete'de yayımlandı! KDV yüzde 1 oldu...
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Dolandırıcıların son oyunu: Emekli promosyonu! Bankacılardan 13 milyon emekliye promosyon uyarısı
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsünden ölenlerin isimleri, memleketleri, yaşları açıklandı mı?
- Sylvia Browne'nin Kehanetler kitabında corona virüsü mü anlatılıyor? Kehanetler Kitabı konusu nedir?
- Son dakika: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Türkiye'de coronodan kaç kişi öldü? Son durum nedir?
- Miraç Kandili'nde oruç tutmak: Miraç Kandili'nde oruç tutmanın sevabı nedir? Kandil orucu kaç gün tutulur?
- Miraç Kandili'nde çekilecek tesbihler ve zikirler neler? Miraç Kandili'nde yapılması gereken ibadetler neler?
- Miraç nedir, ne demek? Miraç Kandili'nde ne oldu? Peygamberimiz Hz. Muhammed Miraç gecesi 7 kat semayı nasıl dolaştı?
- Altın fiyatları ne oldu? 21 Mart corona virüsü sonrası gram altın, çeyrek altın, tam altın ne kadar, kaç TL?
- Miraç Kandili mesajları 2020: En güzel ve en yeni resimli Miraç Kandili mesajları ve sözleri (SMS, WhatsApp, Facebook)
- Resesyon nedir? Ekonomik resesyon ne demek? Resesyon döneminde ekonomide ne olur?
- Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 21 Mart Cumartesi Miraç Kandili bugün mü?
- Vakıfbank'tan emeklilere müjde! Vakıfbank promosyonu ne kadar? 2020 Vakıfbank emekli promosyonu nasıl alınır?